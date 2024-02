Perdi 7 kg e molti centimetri in una sola settimana senza fare il digiuno: la dieta lampo dei vip

Puoi perdere 7 kg in poco tempo, senza digiuni né sacrifici estremi. Vediamo come funziona questa nuova dieta.

Perdi subito 7 kg, senza stress né eccessive rinunce. Scegliendo i cibi giusti, è possibile tornare in forma facilmente e velocemente.

Se non sei soddisfatto della tua linea, hai accumulato qualche chiletto di troppo e non ti senti più a tuo agio nei tuoi vestiti, allora è il momento di prendere in mano la situazione. Non per seguire una moda o per somigliare a qualche influencer, ma per te stesso: per il tuo benessere e per piacerti. I chili di troppo non sono, infatti, solo un problema estetico ma danneggiano anche la salute.

Essi pesano sulla schiena e sulle ginocchia ma, soprattutto, possono mettere a rischio la salute del cuore. Di conseguenza se hai messo su qualche chiletto, ora è tempo di tornare in forma. Niente digiuni né diete da fame: non sono salutari, ti faranno perdere massa muscolare e faranno rallentare il tuo metabolismo. Se scegli i cibi giusti, puoi perdere peso senza rinunce né sacrifici.

Dieta lampo: perdi 7 kg facilmente

Non dovremmo mangiare poco, ma solo imparare a nutrirci correttamente. Se capisci come scegliere i cibi giusti, puoi dimagrire facilmente perché ti sazi, non ti senti affamato e non introduci neanche troppe calorie. Vediamo come funziona la dieta lampo.

Nessun alimento è da demonizzare ma, certamente, alcuni cibi sono da preferire rispetto ad altri. Se vuoi perdere qualche chilo dovresti, ad esempio, privilegiare quelli che saziano a lungo come le proteine, i cereali integrali e la verdura che, grazie alla presenza di fibre, promuove la sazietà e anche la regolarità intestinale. Da evitare – o ridurre il più possibile – gli zuccheri semplici contenuti nei dolci perché alzano subito la curva glicemica e, dopo poco, avrai ancora fame.

Inoltre lascia perdere i cosiddetti cibi senza grassi in quanto, di solito, contengono molti più zuccheri dei cibi tradizionali. Un piccolo stratagemma per far funzionare la dieta è preparare pasti piccoli ma frequenti in modo da tenere sempre attivo il metabolismo. Infine, bevi molta acqua: se non ti idrati abbastanza accuserai molto di più la fame. Vediamo, di seguito, cosa si mangia in una giornata tipo di dieta lampo.

Colazione : yogurt scremato con cereali integrali, 1 fetta di pane integrale, 1 pezzo di formaggio light;

: yogurt scremato con cereali integrali, 1 fetta di pane integrale, 1 pezzo di formaggio light; Pranzo : 1 porzione di carne rossa magra arrostita, insalata con pomodori, 1 frutto fresco;

Cena : 1 porzione di riso con verdure cotte e 1 frutto fresco.

Questo regime alimentare non va seguito senza il controllo del proprio medico. Ricorda, inoltre, di fare sempre attività fisica. Una camminata di almeno 30 minuti al giorno è l’ideale da affiancare ad almeno 3 sessioni settimanali in palestra con i pesi. Tale allenamento, infatti, permette di definire il fisico e non perdere massa magra. Se non puoi andare in palestra, è anche possibile farlo a casa propria seguendo qualche tutorial gratuito sui social.