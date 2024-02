Percorrere queste autostrade è un salasso: sono le più costose d’Italia

Viaggiare in autostrada è certamente comodo, ma anche costoso: ecco quali sono le più care d’Italia in base ai chilometri.

Le famiglie italiane sono costrette a sostenere diverse spese che svuotano gradualmente il portafoglio e che possono essere di diverso genere: beni di prima necessità, come fare la spesa, bollette, affitto e chiaramente anche costi di gestione della propria auto, che non sono assolutamente da sottovalutare nel conteggio generale delle uscite mensili e annuali.

Quando si parla di costi di gestione dell’automobile non si fa riferimento soltanto al bollo, tra le imposte più odiate dagli italiani, o alle eventuali spese di riparazione e manutenzione dal meccanico, ma chiaramente di tutti quei soldi che si spendono guidando: in altre parole si tratta dei prezzi del carburante, che negli ultimi anni hanno scatenato una vera e propria crisi, e di quelli relativi al pedaggio autostradale.

Autostrade in Italia: ecco quali sono quelle più costose

Le autostrade sono sicuramente delle vie di comunicazione comodissime per chi ama viaggiare in auto: il territorio italiano è ricoperto da quasi 8000 km di reti autostradali che collegano tutte le principali città della Penisola e permettono agli automobilisti di percorrere distanze geografiche molto ampie in poco tempo, dato che si viaggia ad alte velocità (tra i 110 e i 140 km/h) in maniera pressoché costante.

C’è chi dice che viaggiare in auto è più economico rispetto a prendere il treno o addirittura l’aereo, ma non sempre è così: in Italia, infatti, sono presenti dei tratti autostradali che hanno un costo per il pedaggio piuttosto alto rispetto alla media delle altre strade; chiaramente si tratta di un prezzo medio basato su circa 10 km di percorrenza dato che, come molti sanno, le spese di pedaggio variano in base a quanti chilometri sono stati fatti.

Secondo la classifica, l’autostrada italiana più cara (considerando sempre la media di 10 km di percorrenza), è l’A35 Brabemi che collega le città di Milano e Brescia in Lombardia e ha una lunghezza totale di 62,1 km: i costi medi di pedaggio sono pari a 2€, superando di 7 centesimi la percorrenza della Pedemontana lombarda (A36) che collega Milano con la sua area nord e le province di Varese e Bergamo.

Chiaramente poi ci sono le dovute eccezioni, poiché in questa classifica non sono state considerate le autostrade che collegano le città del nord Italia a paesi esteri: per esempio l’A5 che collega Torino alla Francia ha un costo medio di 1,82€, ma se si esaminano i prezzi per superare il confine nel traforo del Monte Bianco allora bisogna aggiungere altri 55€.