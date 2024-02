Per preparare questa torta non dovrai accendere il forno: provaci, la ricetta golosa farà impazzire tutti

Facile, veloce e super golosa, questa torta si prepara in modo semplice e non c’è bisogno del classico forno. Ecco come cuocerla.

La pasticceria casalinga si arricchisce di una ricetta sfiziosa che si prepara in modo del tutto rapido. Bastano poche mosse e una cottura super veloce per realizzare un’ottima torta da colazione. Buona anche a merenda, se ben arricchita può costituire un dessert di fine pasto semplice e informale. Si tratta di un dolce soffice e profumato che piace a tutti, adulti e bambini.

È una deliziosa torta all’arancia, alta e morbida, dall’aroma delicato e al tempo stesso avvolgente. Si compone di un mix di farine, in cui c’è anche quella di mandorle a rendere il dolce aromatico e leggero. Il gusto dell’arancia si fa sentire sia all’interno che nella copertura, fatta con uno sciroppo che la condisce delicatamente. Quel che colpisce di questa torta, da realizzare in dimensioni medio-piccole, è la modalità di cottura super veloce.

Non necessita di quella classica in forno, ma basterà cuocerla in pochissimi minuti nel fornetto a microonde. Siamo già abituati a fare le torte in tazza, le tipiche mug-cake con la cottura in questione, ma si può realizzare anche un dessert un po’ più grande, ovviamente in apposito stampo o contenitore adatto per andare in questo tipo di forno. Occorrono solo 6 – 7 minuti e il dolce è pronto da sfornare ed assaporare in tutta la sua bontà.

Torta all’arancia al microonde: ingredienti e preparazione

Perfetta preparazione per quando non si ha molto tempo a disposizione, questa torta può rappresentare il dolce dell’ultimo minuto anche nel momento in cui si hanno ospiti all’improvviso e si deve provvedere al dessert. In questo caso si può accompagnare la torta con qualche pallina di gelato alla crema per impreziosirla ed arricchirla. Le dosi della ricetta sono per uno stampo da 16 cm circa.

Ingredienti

100 g di farina 00

100 g di farina di mandorle

50 g di zucchero semolato

1 uovo

2 cucchiai di olio di semi

80 ml di succo di arancia

80 ml di latte

3 g di lievito per dolci

Per lo sciroppo

100 ml di succo di arancia

50 g di zucchero a velo

Preparazione