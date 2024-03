Pasqua 2024 a Villa Crespi, quanto costa mangiare da chef Cannavacciuolo: menu e prezzi

Il ristorante Villa Crespi dello chef Antonino Cannavacciuolo proporrà anche quest’anno un menu speciale per Pasqua: i piatti ed il prezzo.

Mancano pochissimi giorni alla Pasqua ed in tanti hanno già sicuramente organizzato pranzi o cene con amici e familiari, altri, invece, hanno deciso di regalarsi una vacanza per concedersi qualche giorno di relax e magari trascorrere il giorno di festa al ristorante. Molti di quest’ultimi propongono, difatti, un menu speciale per la Pasqua.

Tra questi c’è anche Villa Crespi, il ristorante a Orta San Giulio (Novara) del noto chef napoletano Antonino Cannavacciuolo. Scopriamo insieme i piatti proposti dal giudice “MasterChef Italia” e quanto costa pranzare nel ristorante Tre Stelle Michelin ed inserito tra i migliori 139 al mondo.

Pasqua 2024, il menu del ristorante Villa Crespi dello chef Cannavacciuolo

Anche quest’anno, Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo ha deciso di proporre un menu speciale per il giorno di Pasqua. Piatti esclusivi per deliziare i palati dei clienti che decideranno di trascorrere il giorno di festa al ristorante Tre Stelle Michelin.

Nel dettaglio, il celebre chef napoletano proporrà inizialmente un antipasto ribattezzato “Il Buon Viaggio di Antonino Cannavacciuolo” e successivamente degli campi crudi alla “pizzaiola” con acqua di polpo. Per quanto riguarda i primi verranno proposti: branzino, caprino, centrifuga di mela verde e sedano rapa, successivamente riso, bottarga e midollo ed, infine, plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala e lampone. Il menu di Pasqua di Cannavacciuolo prevede anche capretto, carciofi e animelle, poi un pre dessert e dessert. Infine, ai clienti sarà servita una colomba pasquale, babà e code di aragosta.

Il prezzo per il pranzo di Pasqua ed il pacchetto per il weekend

Come si legge sul sito ufficiale di Villa Crespi, il menu pasquale avrà un prezzo fisso di 300 euro a persona, bevande escluse. Per prenotare un tavolo, basterà recarsi sul sito ed inserire tutti i dati richiesti. L’imponente villa sul lago d’Orta ospita anche un hotel Cinque Stelle dotato di quattordici Suite. Anche in questo caso, per le prenotazioni è necessario collegarsi sul sito ufficiale.

Villa Crespi propone, in occasione del weekend di Pasqua, anche un pacchetto speciale di tre giorni che comprende: pernottamento di due notti in una delle camere, un benvenuto speciale con colomba del laboratorio di alta pasticceria artigianale dello chef Cannavacciuolo e una bottiglia di bollicine, colazione alla carta, la cena nel ristorante con menu degustazione “Itinerario” ed, infine un massaggio di coppia della durata di 75 minuti all’interno della Wellness Suite della struttura.