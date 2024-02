Oroscopo, questi segni spargono calore e fascino ovunque vadano: sono magnetici

dello zodiaco. Il suo carattere

è in grado di attrarre persone di ogni tipo, che si sentono in qualche modo in soggezione al suo cospetto e che, allo stesso tempo, vorrebbero essere come lui. Il Leone

quindi adopera volontariamente le armi a sua disposizione allo scopo di raggiungere il suo obiettivo primario, ovvero avere tutti e tutto ai propri piedi per esercitare il proprio potere assecondando ogni capriccio della sua volontà.