Oroscopo, grandi novità in amore per questo segno: le stelle parlano chiaro

Novità in amore in arrivo per un segno d’aria, le stelle sono molto chiare al riguardo: ecco chi conquisterà la sua attenzione.

Le stelle parlano chiaro: protagonista è un segno d’aria, le cui peculiarità si riassumono nell’ottima oratoria (talvolta tradotta in arte manipolativa), ricerca della conoscenza ed amore per l’indipendenza, e che include tutti i nati dal 21 maggio al 21 giugno.

Sulla base di questo, è possibile individuare coloro che più possono alimentare il suo coinvolgimento (che sia fisico e/o mentale). Tra i prediletti, troviamo anche un segno di terra. Chi riuscirà a conquistare l’attenzione dei Gemelli?

Oroscopo dell’amore: novità importanti per un segno zodiacale

La loro natura inquieta e instabile si sposa perfettamente con la ricerca dell’armonia e la serenità manifestate dalla Bilancia. Due segni d’aria che si completano e si equilibrano, consentendo ad entrambi di crescere, migliorarsi e scoprire lati inediti della propria personalità. Il primo stimola la seconda nell’intraprendenza e nella sana follia, mentre quest’ultima consente al partner imprevedibile di ritrovare la pace. Come lo yin e lo yang, sono compatibili nella loro incompatibilità.

Tra i segni che possono suscitare attenzione e fascino nei Gemelli non possiamo non citare lo Scorpione. In tal caso, il partner non tende a ridimensionare la pulsione “folle” del segno d’aria (come in quello della Bilancia prima citata), bensì la alimenta. Si tratta di un’attrazione che nasce dalla capacità del segno d’acqua di creare continui picchi emotivi, dinamiche passionali e struggenti. Componenti che si tramutano ben presto in una droga per i nati tra fine maggio ed il mese di giugno.

Il Toro, proseguendo, rappresenta il vero punto debole dei Gemelli. Si tratta di una personalità che conquista il segno d’aria sotto ogni punto di vista. Infuocano il corpo, acquietano l’anima ed arricchiscono la mente. Nonostante l’indole indipendente e irraggiungibile dei Gemelli, il Toro riesce comunque a convincerli ad intraprendere un percorso stabile e duraturo. Sono letteralmente disegnati per stare insieme. Nessun gioco o scorrettezza, solo tanto (tanto, tanto) amore.

Si dice “gli opposti si attraggono”, aforisma che viene messo in contrapposizione con “chi si somiglia si piglia”. Si ritiene dunque che uno confuti l’altro, quando in realtà esprimono due concetti diversi: gli opposti sono rapiti l’uno dall’altro, una pulsione che si consuma nella mera fisicità; chi si somiglia, al contrario, si innamora. Ebbene, se il Toro e il Gemelli si “pigliano”, mentre il Gemelli e il Leone si “attraggono”. Niente di duraturo dunque: il segno di fuoco è troppo egoriferito e alla ricerca di qualcuno che lo veneri, mentre quello d’aria è indipendente e interessato ad una relazione mentale. Il tutto, quindi, si consuma in pochi mesi.