Oroscopo 2024, le affinità tra i 12 segni zodiacali: qual è la coppia migliore

Scopriamo le affinità di coppia tra i segni zodiacali: qual è la coppia migliore secondo l’oroscopo 2024? Cosa dicono gli astrologi.

Che cosa aspettarsi nel corso del 2024? Ce lo rivelano le stelle. Il 2024 è un anno pieno zeppo di novità a livello sentimentale, tante coppie potrebbero attraversare periodi di crisi, altre potrebbero vivere momenti emozionanti e felici. In alcuni periodi dell’anno, il fascino di una persona potrebbe raggiungere i massimi livelli.

L’oroscopo 2024 considera anche le affinità tra i vari segni zodiacali. Quali sono i segni che, nel corso di quest’anno, sono perfetti per stare insieme? Quali saranno le coppie che, invece, andranno incontro a difficoltà e incomprensioni? Vediamo cosa rivelano le stelle e quali sono le parole degli astrologi. Pronti a scoprire le affinità?

Le affinità di coppia tra i segni dello zodiaco: le coppie più belle del 2024

Quali sono le coppie più belle dell’anno? L’Ariete farà scintille con la Bilancia, evocando emozioni profonde e un’attrazione irresistibile. I due segni avranno un rapporto dinamico. Ma l’Ariete sarà in grande sintonia anche con l’Acquario e i Gemelli, ma anche con la Vergine potrebbe avere un buon rapporto. I single dell’Ariete saranno fortemente attratti da Cancro e Capricorno.

Il Toro sarà in competizione con il Leone, e il loro sarà un legame davvero forte, competitivo, ma molto affiatato. Curioso il rapporto con i Gemelli e con l’Acquario, mentre sarà avventuroso un rapporto con i Sagittario. I single saranno attratti da Pesci, da Scorpione e da Cancro. Il 2024 per i Gemelli sarà un anno molto emozionante.

Con la Vergine ci sarà una grande intesa, con gli Acquario ci sarà passione travolgente, con Bilancia e Sagittario ci sarà una belle complicità, specie per le amicizie. I single saranno attratti da Leone e Scorpione, mentre proveranno tenerezza per Cancro e Toro. Il Cancro instaurerà un bel rapporto con Ariete e Bilancia, e potrebbe far scintille sotto le lenzuola.

Il gioco delle coppie: i segni zodiacali che faranno scintille insieme

Bella intesa con gli Scorpione e con i Pesci. I single proveranno forte attrazione per i Sagittario, mentre con la Vergine sarà solo avventura ma senza troppo trasporto. Il Leone avrà grande fascino, andrà benissimo con il Toro, specie per una storia seria, mentre è prevista un’avventura turbolenta con Capricorno o con Ariete. I single saranno attratti da Cancro e Sagittario, e andranno d’accordo con la Bilancia.

I nati sono il segno della Vergine hanno un’energia impressionante, con il Toro c’è passione e stabilità, con il Cancro più frenesia sotto le lenzuola, così come con i Pesci, anche se su altri piani ci saranno incomprensioni. Con lo Scorpione si faranno faville a letto. I single si troveranno bene con i Gemelli e avranno storie bollenti con Leone e Acquario.

La Bilancia avrà grande complicità con i Capricorno, mentre si divertirà molto con la Vergine. Ottima intesa anche con Cancro e Pesci, mentre i single proveranno un’attrazione morbosa per Ariete e Leone. Scorpione e Pesce formeranno una coppia perfetta, saranno dolci e teneri. Con la Bilancia ci sarà più instabilità ma grande attrazione. I single si avvicineranno all’Ariete e ai Gemelli.

Affinità di coppia nel 2024: occhio ai segni dello zodiaco

Il Sagittario primeggerà insieme al Leone, le performance a letto saranno eclatanti. Funzionerà bene anche con il Capricorno, mentre i single saranno focosi con l’Ariete e più teneri con il Cancro e i Pesci. Capricorno e Toro avranno intesa perfetta, sia mentale che fisica. Ci sarà un profondo rapporto anche con lo Scorpione. I single si troveranno bene con Leone e Ariete.

Acquario e Cancro saranno dolcissimi, mentre nascerà una bellissima amicizia con i Gemelli, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. I single proveranno forti emozioni con il Leone e con il Capricorno, mentre ci sarà scarsa affinità con Vergine e Pesci. Pesci comunicherà bene con Acquario e Bilancia, mentre avrà difficili rapporti con Vergine, Sagittario. Le persone single si troveranno bene con Ariete e Leone.