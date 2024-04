Non fidarti di questi tre segni zodiacali, sanno molto bene ciò che devono fare

Gli astrologi consigliano di fare attenzione a tre segni zodiacali, sanno cosa vogliono e non guardano in faccia nessuno.

Chi ha obiettivi chiari ed è determinato nel raggiungerli farà di tutto per tagliare i traguardi, indipendentemente dalle conseguenze per chi si trova sulla sua strada. Ebbene ci sono tre segni che non fidandosi di nessuno vanno dritti per la loro strada ma anche di loro non c’è da fidarsi!

Avere fiducia significa credere che qualcosa o qualcuno corrisponda alle proprie aspettative, credere nelle parole degli altri, nella percezione dei comportamenti altrui e nella previsione che tutto andrà come sperato. Se vogliamo che qualcuno faccia ciò che diciamo allora dovremo avere la sua fiducia trasmettendo onestà, competenze, condivisione dei valori.

Se c’è fiducia tra le persone la relazione raggiunge livelli di complicità tali che il rapporto durerà nel tempo a condizione che la fiducia non venga mai tradita. A volte basta poco per aprire una crepa nella fiducia, quando viene messa in dubbio o quando l’altro inizia a non credere nelle nostre parole. Tre segni zodiacali in particolare mettono a repentaglio la fiducia. Tendono, infatti, a scoprire la verità con sotterfugi, vanno dritti per la loro strada incuranti delle conseguenze.

Attenzione a questi tre segni zodiacali, non sanno cosa sia la fiducia

Non ci si può fidare di chi non conosce la fiducia, mette in dubbio qualsiasi cosa si dica, cerca la verità con escamotage e mantiene le distanze. Secondo l’astrologia questa incapacità di dare fiducia e dunque di meritarla è tipica di tre segni zodiacali. Il primo è l’Ariete, un segno noto per la sua passionalità, l’entusiasmo, la spontaneità ma anche per l’ostinazione, l’impulsività e l’impazienza. Diffidano di tutti e tutto, mettono in dubbio le intenzioni degli altri e vedono negatività anche dove non c’è.

Poi c’è il Leone, un segno con grandi ambizioni, doti da leader, fiero e vanitoso. Rimane anche molto esigente e ama essere al centro dell’attenzione. Sicuramente sa cosa vuole ossia lealtà e sincerità ma spesso è dubita che gli venga realmente data. Peccano di poca fiducia negli altri e questo atteggiamento porta gli altri a non fidarsi di questo segno zodiacale. Infine il Sagittario, un segno caratterizzato da grande energia positiva, lealtà e intelligenza. I nati sotto questo segno sono altruisti ed espansivi, amano viaggiare ed esplorare ma si fidano poco delle parole degli altri. Vogliono sempre approfondire ciò che viene detto loro risultando diffidenti.