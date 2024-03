“Mamma bis”, gioia inattesa per la dama di Uomini e Donne: la foto con il pancione è boom di like

Gioia inattesa per la dama di Uomini e Donne. La foto con il pancione commuove e conquista i followers: è boom di like!

Il trono over di Uomini e Donne conferisce a dame e cavalieri una certa popolarità. Gli anta che decidono di partecipare al noto daytime di Maria de Filippi per trovare l’anima gemella godono di un certo successo, soprattutto sui social. Il loro profili, grazie alla presenza in tv, conquistano un seguito non indifferente che ha portato alcuni ad assumere anche il ruolo di influencer. Tra i volti storici del trono over c’è Gemma Galgani, ma anche Ida Platano, oggi prima tronista degli anta, e ancora Barbara de Santi e Aurora Tropea.

Recentemente alcune neo dame si sono ritagliate uno spazio prezioso all’interno del format. Sono uscite con diversi cavalieri, ma non hanno ancora trovato l’uomo ideale. Oggi il loro vissuto è condiviso sui social, hanno molti fan che amano sapere cosa fanno quando sono lontane dai riflettori. In questi giorni una protagonista molto corteggiata di Uomini e Donne ha ricevuto una notizia inattesa, che non poteva non rendere pubblica.

Lei è spesso al centro del parterre femminile, non sempre apprezzata da tutte le colleghe, è bellissima e ha una carattere deciso e determinato. Si è più volte scontrata con Tina e Gianni, che hanno ritenuto il suo comportamento non completamente sincero. Eppure, la dama in questione ha un vasto sostegno social. E con i suoi tanti fan ama condividere le sue gioie.

L’annuncio su Instagram ha sorpreso tutti: “Presto mamma bis“, questa la didascalia che accompagna il post pubblicato da Cristina Tenuta. L’immagine ritrae la dama con una giovane ragazza in dolce attesa, che la donna abbraccia felice. La concorrente ha specificato che si tratta del suo secondo bambino: “Un’emozione fortissima diventare mamma una seconda volta, chiamandoti zia.”

Cristina Tenuta felicissima: l’annuncio sui social

Lo scatto che ritrae Cristina abbracciata ad una giovane in dolce attesa ha ricevuto tantissimi consensi. La dama è apparsa felice ed emozionata e non vede l’ora di abbracciare il bebè in arrivo. Il forte legame che c’è fra le due è evidente, ed è stato percepito dai fans: “Mostrate tanta dolcezza. Auguri alla mamma…” ha scritto un utente.

Cristina Tenuta è una madre presente e attenta. In una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne ha parlato proprio del suo ruolo di genitore tenero, ma anche fragile: “Sono una mamma molto apprensiva, lascio libera mia figlia ma con alcuni limiti”.