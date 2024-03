Lo hanno sfoggiato a Sanremo, ma non l’avevi notato: il trend fashion che ti contagerà nel 2024

Un trend che arriva da Sanremo 2024, ma non stiamo parlando delle corografie di Tuta Gold o di Sinceramente: si tratta di un look imperdibile.

Durante il Festival di Sanremo 2024 abbiamo visto tanti artisti salire sul palco del Teatro Ariston con dei look mozzafiato. I cantanti, uomini e donne indistintamente, hanno infatti portato non soltanto la loro canzone in gara.

Grande importanza l’hanno avuta anche i loro look, che ovviamente in poco tempo sono arrivati a fare tendenza. Ma qual è l’outfit che ha colpito di più e che, probabilmente, diventerà un vero e proprio must have?

Trend Sanremo 2024: il look che tutti stanno copiando è questo

In passato abbiamo visto salire sul palco del teatro Ariston cantanti con abiti iconici e anche i conduttori, spesso, hanno sfruttato la visibilità mediatica di questa kermesse per portare dei messaggi importanti. Basti ricordare la stola di Chiara Ferragni con la scritta “Pensati Libera”, il suo abito nude, o gli abiti fluidi di Michele Bravi e tanti altri uomini.

Il mondo della moda non nasce ovviamente a Sanremo e per i cantanti, ma è indubbio che sono tantissime le persone che, guardando a come sono vestiti i loro beniamini, cercano poi di riprodurre magari quel determinato tipo di abbigliamento a casa. Ed è così che nascono quindi le tendenze e alcuni trend moda che poi imperversano per tutto l’anno.

Questo 2024, ad esempio, è destinato ad essere segnato da un capo che in prima battuta magari non è risaltato come avrebbe dovuto, ma che piano piano si sta facendo largo e che i fashion addicted non possono assolutamente perdersi. Lo hanno indossato diverse cantanti, come Big Mama o Angelina, e si tratta semplicemente di un abito con gonna, lungo o corto è indifferente, ma che deve essere dotato di un cappuccio.

Questo elemento può essere utilizzato come abbellimento del girocollo, magari cascante su una spalla, oppure appunto proprio come copertura per la testa. Molto probabilmente quella che abbiamo visto è diventata una tendenza proprio grazie alle cantanti che lo hanno indossato. Tra i trend di abbigliamento per la primavera che sta arrivando, sembra proprio che l’abito con il cappuccio si stia facendo largo conquistando assolutamente un posto di rilievo. Meglio affrettarsi ad aggiungerlo al proprio armadio se non si vuole rimanere indietro, insomma!