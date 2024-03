Lavello della cucina, il trucco che utilizzo per pulirlo a fondo: mi basta un solo ingrediente

Con un metodo semplice ed economico si può avere sempre un lavello pulito e splendente: basterà utilizzare un solo ingrediente e agire con pochi passaggi.

Pulire con frequenza la cucina è molto importante. In questo ambiente della casa trascorriamo molte ore della giornata svolgendo numerose attività, una su tutte cucinare, circostanza che porta rapidamente all’accumulo di sporcizia che potrebbe far proliferare germi e batteri.

Tutte le zone della cucina non vanno trascurate dal piano cottura agli elettrodomestici, dagli stipetti in cui conserviamo gli alimenti al lavello. Proprio per quanto riguarda quest’ultimo, esiste un metodo semplice e veloce che ho sperimentato con risultati eccezionali. Per metterlo in pratica, mi è bastato un solo ingrediente che avevo in casa.

Lavello della cucina, i consigli per averlo sempre lucido

Dopo aver cucinato e consumato il nostro pasto, inevitabilmente il piano cottura sarà unto e sporco, ma non solo anche il lavello della cucina necessiterà di una pulizia per evitare la formazione di incrostazioni e cattivi odori. Più, difatti, si trascura la sua pulizia, maggiormente le macchie saranno difficili da rimuovere.

È bene, quindi, nonostante per molti rappresenti una faccenda domestica noiosa e faticosa, agire con una certa tempestività e frequenza così da avere sempre un lavello lucido e splendente. Per farlo, proprio come accade per le altre zone della cucina, ad esempio il piano cottura, esistono dei metodi naturali che, dunque, non prevedono l’acquisto di prodotti specifici e spesso costosi.

Oggi, vi parlerò di un trucco che metto in pratica da anni e che non solo mi consente di risparmiare, ma di avere un lavello proprio come appena acquistato. Non solo, il metodo in questione non mi ruba molto tempo.

Il trucco naturale per la pulizia del lavello

Per la pulizia del lavandino mi servo solo di farina bianca e di un panno morbido. Procurati entrambi, dopo aver rimosso i residui di cibo, sciacquato il lavello e asciugato in maniera accurata, in modo da non far appicciare la farina, procedo cospargendo l’ingrediente su tutta la superfice. Successivamente, attendo qualche minuto, circa 4-5, poi procedo strofinando per bene con il panno morbido.

Infine, basta risciacquare il lavello con acqua calda. Et voilà, il nostro lavello tornerà a splendere come un tempo. Il consiglio è quello di procedere con questa operazione circa una volta ogni due-tre settimane, i risultati sono garantiti. Da quando ho scoperto questo trucco, non posso più farne a meno.