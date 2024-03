Lavastoviglie, ho usato un piccolo trucco e piatti e bicchieri sono tornati come nuovi

Come usare la lavastoviglie, ecco un piccolo trucco per avere le stoviglie in condizioni perfette, lucide come nuove.

La lavastoviglie è una di quelle invenzioni che ha cambiato la vita a tutti. Che si ammetta o no, lavare i piatti a mano è un’oggettiva spesa di tempo che la lavastoviglie taglia drasticamente. Per questo è un cambio radicale delle nostre vite, potendo lavare insieme tanti piatti mentre noi spendiamo le nostre energie ed il nostro tempo in altro. Come tutti gli elettrodomestici, anche la lavastoviglie va curata e soprattutto, bisogna saperla usare. Vi siete mai trovati i piatti opachi e macchiati, anche se puliti? Ecco come riuscire a rivolvere questo problema.

Piatti opachi? Ecco un trucco da fare in casa ecosostenibile

Partiamo prima di tutto nello spiegare come mai succede. No, i piatti non sono sporchi, o almeno non nel senso che immaginiamo noi. La lavastoviglie, infatti, sfrutta sapone e acqua, come normale che sia, e questi due possono essere la causa dell’opacizzazione delle stoviglie. Questo può succedere per due fattori. Il primo, il più semplice, è un fattore molto scontato che però riguarda molte case di tanti italiani: il calcare. Questo, presente in molti rubinetti delle nostre città, invade la lavastoviglie e non appena finisce di ripulire tutto lascia un alone di opacità di calcare.

Insieme a questo può anche succedere con un uso eccessivo del sapone per la lavastoviglie. Troppo può portare a questo tipo di opacizzazione, anche se dipende, comunque, da che tipo di prodotto usiamo. Per combattere questo problema ci sono molti metodi, soprattutto esistono moltissimi prodotti che però hanno dei problemi di fondo. Primo fra tutti i costi, sono prodotti che, anche i meno costosi, hanno un costo superiore ai normali prodotti per la lavastoviglie. Insieme a questo si conta un danno ambientale, proprio perché molti di questi prodotti non sono sari per lo scarico.

Come togliere l’opaco? Ecco un trucco fatto in casa

Eccoci quindi ad offrirvi una nuova opzione, più semplice, naturale e poco costosa. Con questo prodotto fatto in casa, sicuramente, non avrete più le stoviglie ricche di aloni e potrete difendere l’ambiente. Una soluzione naturale che ha pochi e semplici ingredienti: 1 litro di acqua distillata, 150 g di acido citrico e 5 gocce di oli essenziali a piacere.

Mettete insieme tutti questi ingredienti, in un contenitore che vi permette di far sciogliere l’acido nell’acqua distillata. Quindi aggiungete gli oli essenziali, così da poter avere la profumazione che preferite. Completata la creazione, inserite il liquido in un contenitore con il becco per poter spruzzare il prodotto. Questo vi servirà perché, non appena pronto il prodotto, per utilizzarlo, dovrete spuzzarlo, prima che si avvii la lavastoviglie, su tutte le stoviglie. Così, a fine lavaggio, avrete tutti i prodotti lucidi, come nuovi. Da provare!