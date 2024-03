La doccia calda in inverno è sacrosanta, ma sai che stai mettendo a rischio la tua salute? Non conosci i danni

Qual è la temperatura ideale quando si fa la doccia? Quali sono i benefici e i danni dell’acqua calda o fredda sul corpo, sulla pelle e sui capelli?

Le docce sono un aspetto positivo della vita universalmente riconosciuto. Tante persone, durante la stagione invernale, amano farne di molto calde. Ma per la salute, per la pelle e per i capelli, qual è la temperatura migliore? In questo articolo scopriamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di tale tipologia di doccia.

Fare la doccia con acqua troppo calda può avere effetti indesiderati sul lungo periodo. Innanzitutto, la temperatura eccessivamente elevata può eliminare gli oli naturali della pelle. Di conseguenza, se sbagliata è in grado di rimuoverne le barriere naturali e persino danneggiare la carnagione.

Un’eccessiva esposizione a docce e bagni caldi può, inoltre, causare irritazione e disagio alla pelle. Ciò può portare arrossamento e prurito. Ma questo è solo uno dei motivi per i quali dovresti evitare di usare una temperatura dell’acqua troppo calda.

Doccia calda in inverno: quali sono i vantaggi e gli svantaggi

Le docce che durano più a lungo del solito o con temperature elevate danneggiano la salute della pelle. A causa dell’acqua troppo calda gli oli, i grassi e le proteine ​​naturali del corpo si seccano sulla pelle. Anche i capelli sono fortemente penalizzati dalle temperature alte.

Fare una doccia calda, quindi, può danneggiare sia la chioma che la pelle. Per quanto riguarda la prima, ad essere intaccati sono cuoio capelluto e follicoli piliferi. Perché? La temperatura elevata distrugge i legami proteici e la cuticola dei capelli. Se il cuoio diventa troppo secco e squamoso, può essere causa di prurito e irritazione. Inoltre, l’acqua bollente può far increspare la chioma, compromettendone l’integrità.

Nei casi più gravi, il lavaggio a temperatura alta può essere anche il motivo principale della caduta dei capelli. Tuttavia, le docce calde hanno anche degli effetti positivi che non vanno sottovalutati. L’uso regolare di quest’abitudine riesce a garantire la salute sia mentale che fisica. Essa, infatti, aiuta a rilassarsi e ridurre alcuni dolori fisici, come quelli muscolari causati dalla stanchezza o dalla rigidità.

Inoltre, è possibile utilizzare i getti di acqua calda per ridurre la tensione su collo, spalle e schiena. In inverno, infine, molte persone soffrono di tosse e raffreddore. Un rimedio è l’inalazione di vapore attraverso il naso, che contribuisce naturalmente ad alleviare tali disturbi.