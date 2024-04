La casa è una reggia da sogno, ma nessuno sa che l’hanno acquistata a 1 Euro: svelato il segreto

Questa casa è una reggia da sogno, ma nessuno sa che il proprietario l’ha acquistata ad 1 euro. Ecco il suo segreto svelato.

Chi l’ha detto che per poter vivere in una casa da sogno è necessario spendere centinaia di migliaia di euro? C’è una storia che ha immediatamente fatto il giro del web e sta facendo discutere dopo le immagini che sono emerse. Dove si possono vedere stanze create ad hoc e che sono state arricchite da un design e un arredamento che non lasciano nulla al caso. Un vero e proprio sogno.

In molti la hanno già definita una piccola reggia dove solamente i più ricchi possono viverci, ma in realtà c’è un segreto che è stato svelato dal proprietario e che ha lasciato tutti senza parole. E riguarda il prezzo. Sapete quanto è stato pagato tutto? Solamente 1 euro. Una cifra simbolica ed incredibile, che ha permesso a chi ci vive di costruirsi da zero una casa che oggi rappresenta un sogno a occhi aperti senza precedenti.

La reggia da sogno che costa 1 euro: il segreto del proprietario

Questa è una di quelle storie che meritano di essere raccontate. Che dimostrano come la dedizione e la furbizia possono portare lontano, senza il bisogno di spendere troppi soldi. Una donna nel febbraio 2020 ha acquistato una nuova casa al prezzo di 1 euro. Della grandezza di 796 piedi quadrati e situata nel Webster Triangle di Liverpool.

L’aspetto che ha portato ad un costo così irrisorio è legato alla sua condizione, che ai tempi era completamente disfatta. Ecco che dunque la proprietaria di casa si è impegnata in lavori della durata di 12 mesi. Con costi stimati per la ristrutturazione pari a 61.400 dollari. Anche in questo caso, parliamo comunque di una cifra molto bassa e che ha permesso di dar vita ad una vera e propria reggia. Innanzitutto è stato assunto un architetto, che con 1000 dollari circa ha redatto i primi progetti. Poi è entrata in gioco la comunità che, su Instagram, ha iniziato a seguire la storia e a fornire alcuni fondi in regalo per i lavori.

La donna si è così impegnata a vivere in un camper e nel tempo stesso a lavorare alla casa. Con tutti i lavori del caso che sono stati completati solamente a maggio 2022, 27 mesi di lavoro totali. Adesso la donna paga 119 dollari al mese per le tasse comunali e 218 dollari per le utenze. Per una ristrutturazione completa e fai da te che ha portato ad un risultato incredibile.