Kate Middleton, altro che nemiche: il segreto condiviso con la cognata Meghan Markle

Altro che nemiche, come tutti credono: ecco qual è il segreto che Kate Middleton condivide con la cognata Meghan Markle.

Quando pensiamo a Kate Middleton, lo facciamo immaginando una donna molto buona, con un cuore enorme, che ogni giorno riesce a rendere felice colui che un giorno sarà il sovrano d’Inghilterra. D’altronde, oramai sappiamo tutti la loro storia: i due si sono conosciuti oltre vent’anni fa e William si è ritrovato davvero a rinascere grazie a questa donna, che ha fatto sì che il suo cuore tornasse a battere dopo la morte della mamma, venuta pochi anni prima.

Proprio per tale ragione, la principessa è sempre stata vista come una sorta di luce nella vita non solo di William, ma di tutti i membri della famiglia reale. La speranza era che potesse ricoprire lo stesso ruolo anche per Meghan Markle quando è arrivata palazzo un po’ di anni fa pronta sposare il principe Harry. In molti erano certi che sarebbe stato l’inizio di una grande amicizia, ma così non è accaduto: le due, fin da subito, si sono ritrovate a non andare d’accordo.

Kate Middleton e Meghan Markle, altro che nemiche: cos’hanno in comune

Si sono sempre sentite diverse: da una parte una donna che da oltre vent’anni sa che un giorno diventerà regina e che si prepara in ogni momento per questo; dall’altra un’ex attrice americana che mai avrebbe immaginato di ritrovarsi in una situazione del genere, e che ha fatto davvero fatica ad abituarsi all’etichetta e al protocollo reale, atteggiamento che alla duchessa di Cambridge non è mai piaciuto, dal momento in cui ha dimostrato poco spirito di adattamento.

Però, chissà, se non si fossero ritrovate in questa situazione, probabilmente a livello umano sarebbero riuscite ad andare d’accordo. Ad esempio, ci sono delle cose che le due principesse hanno in comune, una di queste è la passione per i beauty look perfetti.

Kate e Meghan, infatti, usano entrambe le ciglia finte, perfette per donare uno sguardo da diva quando si appare in pubblico agli eventi ufficiali. Insomma, qualcosa di cui parlare a quanto pare l’avrebbero pure, anche se al momento le due sono più distanti che mai, per niente desiderose di riconciliarsi dopo tutto quello che è successo.