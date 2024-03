Indovina il vip ‘misterioso’ in 15 secondi: solo i più appassionati di tv ci riescono

Pensi di saper riconoscere un vip solo con tre indizi? Se la risposta è sì, di sicuro riuscirai ad indovinare il suo nome.

Se hai deciso di mettere alla prova le tue conoscenze in un determinato ambito, i test sono il modo migliore per vedere quante ne sai effettivamente.

Hai voglia di mettere alla prova le tue abilità in un gioco divertente e di misurarti in un indovinello relativo ai vip del panorama televisivo italiano? Allora questo è proprio il quiz che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine pixelata che ti viene proposta qui sopra e basarti solamente sui tre indizi che ti vengono forniti per trovare la risposta corretta.

Potrebbe sembrare un test relativamente semplice, ma la difficoltà maggiore sta nel fatto che avrai solamente 15 secondi per riuscire a scoprire quale sia il nome del vip in questione. Per questa ragione, ti invitiamo a mettere un timer così da evitare di prenderti più tempo del previsto. Solo quando sarà terminato potrai continuare a leggere per scoprire il risultato e capire se sei davvero riuscito a indovinare il nome del vip misterioso.

Il test del vip: e tu hai indovinato subito?

Per riuscire a completare il gioco devi basarti su tre indizi fondamentali che deterranno la possibilità di capire di chi si sta parlando, ossia il fatto che il vip misterioso abbia iniziato la sua carriera grazie al programma Miss Italia, che abbia partecipato ben due volte al Grande Fratello e che i social siano una delle sue fonti principali di guadagno. Nel caso in cui non dovessi trovare la soluzione, non devi proprio preoccuparti, dato che avrai molte altre chance per mettere alla prova le tue abilità in questo genere di giochi.

Tornando al test in sé, se i 15 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. Il nome del personaggio misterioso che avresti dovuto indovinare è Giulia Salemi, ex modella e attualmente conduttrice televisiva e radiofonica, nata nel 1993.

Giulia ha fatto la sua prima apparizione sul piccolo schermo durante la quarta edizione del programma Veline nel 2012 e, l’anno seguente, ha firmato un contratto presso un’agenzia di moda a Milano. Nel 2014 si è classificata al terzo posto del concorso Miss Italia diventando conosciuta a livello nazionale. E tu avevi indovinato subito il suo nome, oppure avresti avuto bisogno di più tempo per farcela?