Indovina il vip con 3 indizi: ha incantato tutti l’anno scorso a Sanremo

Se pensi di conoscere tutti i vip italiani, allora questo test fa proprio al caso tuo: hai solo tre indizi per indovinare.

Partecipare ai test è un ottimo modo per trascorrere alcuni minuti dalla propria giornata giocando e rilassandosi, rispetto alla frenesia quotidiana.

Se pensi di essere davvero bravo nel risolvere gli indovinelli e che nessuno di essi ti possa mettere in difficoltà, allora questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine sfocata presente qui sopra e riuscire a riconoscere quale sia la vip misteriosa, avendo a disposizione appena tre indizi.

Potrebbe sembrare un quiz relativamente semplice, ma la difficoltà maggiore sta nel fatto che avrai solamente 30 secondi di tempo per scoprire quale sia la celebrità in questione. Per tale ragione, ti invitiamo a impostare un cronometro in modo tale da non eccedere con il limite e rispettare la regola del gioco. Solamente una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero riuscito a indovinare il nome della star misteriosa.

Il test del vip: e tu sei riuscito a indovinare?

Per risalire al nome del vip hai a disposizione solamente tre indizi: devi sapere che si tratta di un’attrice e, al tempo stesso, una conduttrice televisiva, che ha una casa di produzione tutta sua; una delle sue più grandi passioni, inoltre, sono le scarpe. Nel caso in cui non dovessi riuscire a completare il test, non devi proprio preoccuparti, dato che avrai molte altre possibilità di poter mettere alla prova tutte le tue abilità in questo genere di giochi.

Tornando al quiz in sé, se i 30 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. Il nome della vip misteriosa che avresti dovuto indovinare è Luisa Ranieri. Quest’ultima è un’attrice e conduttrice televisiva italiana nata nel 1973, che ha iniziato nel 2001 la sua carriera, debuttando sul grande schermo in un film chiamato Il principe e il pirata, per poi essere lo stesso anno la protagonista in televisione del primo episodio della campagna pubblicitaria Nestea.

Luisa, lo scorso anno, ha lasciato tutti quanti senza parole durante il Festival di Sanremo, visto che ha fatto la scalinata indossando un bellissimo abito nero che ha messo in risalto il suo fisico. E tu eri riuscito a riconoscerla?