Google Drive, cambia tutto: tutti i dettagli dell’ultimo aggiornamento

Google Drive annuncia una novità: gli utenti potranno godere di una funzione, ma di cosa si tratta e cosa cambierà rispetto a prima?

Novità in arrivo per Google Drive. Per chi non lo sapesse si tratta dello strumento messo a disposizione per gestire al meglio i file nel cloud di Google. Gli utenti, dunque, potranno gioire perché gli sviluppatori hanno pensato ad una soluzione ad hoc per organizzare e archiviare al meglio i documenti.

L’ultimo aggiornamento di Google Drive, infatti, rivoluzionerà le cose in modo da rendere migliore l’esperienza dei clienti. Scopriamo cosa succederà a breve e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Google Drive, in arrivo alcune novità

La tecnologia fa passi da gigante e, ogni giorno, sono moltissimi quelli che si affidano alle ultime novità. In merito, non possiamo non citare l’importanza di Google Drive, utilizzato da tanti per sistemare i propri file in cartelle divise.

Ovviamente, per tantissimi rappresenta un modo ottimale per conservare i propri documenti, ma c’è una circostanza che non convince gli utenti, ovvero il momento in cui si deve andare alla ricerca di ciò che è stato archiviato. Nulla da temere, però, perché presto tutto questo cambierà, ma in che modo? Con l’arrivo di una importante novità, ovvero, con l’introduzione della nuova funzione “Categorie”.

Google Drive cosa cambierà?

Come abbiamo già detto, la tecnologia ogni giorno concede agli utenti un’esperienza unica e col tempo Google, così come WhatsApp, ha introdotto diverse novità che permettono a chiunque un’esperienza unica. Con la nuova funzione “Categorie” tutto potrebbe cambiare perché chi si affida a Google Drive potrà, a breve, associare i propri documenti a categorie diverse. Tra questi sarà possibile utilizzarne numerose come ad esempio: “Casa”, “Lavoro”, “Spese” e “Auto”.

In questo modo, gli utenti potranno non solo archiviare diversamente i propri file, ma non sarà più complicato trovarli perché basterà selezionare la categoria che ci serve. Inoltre, quest’ultime saranno visualizzabili nella sezione “Home” di Google Drive. Arriverà anche la funzione “Gestisci categorie” che permetterà di trovare ciò che stiamo cercando più rapidamente. Una postilla è d’obbligo in questo caso, la nuova funzione “Categorie” è ancora in fase di sviluppo, ma attenzione Google ha precisato che le novità saranno disponibili per tutti gli utenti a breve.