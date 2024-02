Giulia Salemi, spuntano i segreti di bellezza: ecco cosa fa ogni giorno l’influencer

Come fa Giulia Salemi ad essere sempre così perfetta? La celebre influencer ha finalmente svelato i suoi segreti di bellezza.

Con un fascino come il suo è difficile non farsi notare, e questo Giulia Salemi lo sa molto bene. Nel corso degli anni la modella italo-persiana si è fatta conoscere non soltanto per la sua bellezza mozzafiato ma anche per il talento che ha dimostrato di avere.

La grande fama per la Salemi arriva diversi anni fa quando, ancora molto giovane, la modella piacentina ha preso parte a Miss Italia. Qui Giulia ha stupito tutti con la sua bellezza esotica, classificandosi al terzo posto nell’edizione vinta da Clarissa Marchese. Da quel momento per lei si sono spalancate le porte del grande successo, arrivando ad affermarsi come una vera icona a livello nazionale.

Oggi tutti conoscono Giulia Salemi non soltanto per i suoi successi sul piccolo schermo ma anche per la fama di cui gode sul web. Infatti la modella piacentina è una star, complici sia le foto che i video da lei stessa condivisi. Amatissima da un pubblico sempre più ampio, di recente la Salemi ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato di bellezza. Ecco che cosa fa la celebre Giulia per essere sempre al top, è semplicissimo!

Giulia Salemi, i suoi segreti di bellezza alla portata di tutte

Secondo quanto riportato da donnaglamour.it, la Salemi è molto attenta alla sua bellezza. Negli anni la meravigliosa Giulia ha sempre fatto sport per mantenere il suo fisico atletico e in forma, snello ma con le curve al punto giusto. Per quanto riguarda il viso, invece, può contare su una genetica vincente, grazie alla mamma di origini iraniane dalla quale ha ereditato non solo la pelle ambrata ma anche gli occhi magnetici e l’espressione dolce.

Proprio il volto è uno dei punti chiave per la modella piacentina, che lo cura con particolare attenzione. Come riportato dall’intervista sul web, infatti, la Salemi non va mai a letto senza prima essersi struccata e al mattino, appena sveglia, ricomincia con la detersione. Per lavare il viso l’influencer utilizza un detergente delicato, seguito da un tonico e da un siero anti-rughe.

Importantissima per la Salemi è la protezione solare, che applica sotto forma di crema al mattino, anche quando non c’è il sole. Proteggere la pelle dai raggi UV, infatti, è il primo step per prevenire rughe e macchie della pelle, e questo la modella lo sa molto bene. Addiruttura la Salemi ha affermato di utilizzare il filtro solare non solo nella crema giorno ma anche nel primer, ideale prima del make up.