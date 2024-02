Friggitrice ad aria: stai commettendo un errore comunissimo, ecco perché non dovresti farlo

Se anche tu hai una friggitrice ad aria probabilmente stai commettendo questo comunissimo errore: ecco perché non dovresti farlo.

Nella maggior parte delle case italiane la friggitrice ad aria è diventato uno degli elettrodomestici che non può assolutamente mancare in cucina. Essa permette infatti di ricreare tantissime ricette, solitamente ricche di grassi, in una versione light perfetta per mantenersi in forma e seguire un’alimentazione più sana e meno calorica. Inoltre, la cottura con la friggitrice ad aria consente di ricreare quella croccantezza tipica degli alimenti fritti nell’olio, così da non dover fare rinunce anche durante una dieta. Peccato che la maggior parte delle persone che in casa hanno uno di questi elettrodomestici commette un errore gravissimo.

Se si ha una friggitrice ad aria nella propria dimora è probabile che questa venga usata spesso in sostituzione del forno, se non addirittura quotidianamente. Chi la utilizza tende a fare un errore ingenuo ma molto, molto comune, ovvero quello di applicare della carta da forno sul fondo del cestello.

Solitamente, quest’ultima viene usata appunto per le cotture in forno e serve a non far attaccare il cibo alle teglie, permettendo così una cottura uniforme. Inoltre, consente di pulire la cucina più velocemente e protegge le teglie dallo sporco che inevitabilmente si forma in cottura.

Carta da forno nella friggitrice ad aria: l’errore che tutti fanno da evitare assolutamente

Dato che l’uso della carta da forno è ampiamente diffuso in cucina, chi ha acquistato una friggitrice elettrica avrà iniziato ad usarla anche nel cestello di quest’ultima, per tenerlo più pulito e non far attaccare il cibo sul fondo. Ebbene, è proprio l’errore che non deve essere assolutamente commesso: la carta da forno impedisce il corretto funzionamento dell’elettrodomestico e potrebbe addirittura rivelarsi pericolosa per la salute.

La friggitrice ad aria funziona, come indica il nome, attraverso il ricircolo dell’aria che, riscaldata in breve tempo ad elevate temperature, permette la cottura uniforme e croccante che conosciamo. L’uso della carta da forno, o dei pirottini in carta da forno che troviamo in commercio proprio per l’elettrodomestico in questione, impedisce il corretto ricircolo dell’aria, non garantendo così la cottura uniforme dei cibi.

Inoltre, lasciare i fogli di carta da forno nel cestello durante il suo riscaldamento potrebbe essere pericolosissimo: il materiale, leggerissimo, vola via con la spinta dell’aria e potrebbe attaccarsi alla serpentina bruciandosi o, peggio, causando un incendio domestico. Meglio quindi lasciare in dispensa la carta da forno quando si utilizza la friggitrice ad aria. Basta posizionare il cibo sulla griglia nel cestello, appositamente pensata per non far attaccare le pietanze e favorire il corretto ricircolo dell’aria.