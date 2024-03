Film degli anni 2000, ma ancora oggi amatissimo: solo gli esperti lo indovinano in pochi secondi

Sei un amante dei film e, in particolar modo, di quelli più iconici? Di sicuro capirai subito di quale stiamo parlando: hai poco tempo per indovinare.

Se ti vuoi divertire e hai bisogno di riposarti per un paio di minuti, i test sono la soluzione perfetta, visto che rispondono ad entrambe queste necessità e basta davvero poco per partecipare.

Se sei, quindi, un grande appassionato del mondo del cinema e pensi di conoscere tutti i film più famosi di sempre, allora questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e basarti solamente sui tre indizi che ti vengono proposti per riuscire a capire quale sia il titolo del film in questione.

Dato che si tratta di una pellicola veramente famosa, e poiché gli indizi parlano chiaro, devi sapere che avrai appena 10 secondi di tempo per riuscire a dare la risposta corretta. Avrai, dunque, un’occasione per pensare a quale sia il titolo da scovare e, solo dopo aver dato la tua risposta, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e confrontarti con esso. Così da vedere se sei riuscito a indovinare il film di cui si sta parlando.

Il test del film: e tu lo hai riconosciuto?

Per capire quale sia il film in questione devi basarti sui tre indizi che ti vengono proposti, che sono un anello dorato, un forziere con dentro dei gioielli e una grotta oscura. Nel caso in cui non dovessi riuscire a completare il test, non devi proprio preoccuparti, dato che avrai molte altre possibilità di poter mettere alla prova tutte le tue abilità in questo genere di giochi.

Tornando al test in sé, se i 10 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. Il titolo del film che avresti dovuto indovinare è Il signore degli anelli di JRR Tolkien. Ossia la celebre saga tratta dall’omonimo romanzo epico high fantasy, che viene ambientato alla fine della terza era nell’immaginaria Terra Di Mezzo.

Il libro è stato scritto tra il 1937 e il 1949, per essere pubblicato 5 anni dopo. Per quanto riguarda il film, invece, si tratta di una trilogia che è uscita a inizio degli anni 2000 e che ha conquistato subito il favore del pubblico. Inoltre, è stato successivamente realizzato il prequel Lo Hobbit.