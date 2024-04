Federica Pellegrini, il VIDEO con la piccola Matilde che ha commosso tutti:” Scusa Matteo dovevo farlo”

Federica Pellegrini pubblica un video insieme alla sua Matilde e chiede scusa a Matteo: scopriamo cosa è successo e cosa ha pubblicato.

Federica Pellegrini è diventata da qualche mese madre della piccola Matilde. Un periodo per lei e il marito Matteo Giunta carico di emozioni. Nel corso di tutta la sua gravidanza, l’ex campionessa di nuoto aveva voluto condividere con i suoi follower tutti i momenti, che ovviamente quanti la amano non hanno che apprezzato.

L’ultimo contenuto postato sul proprio profilo Instagram ha particolarmente colpito i follower. La Divina è molto seguita sui social e ogni giorno si diverte a mostrare scorci della sua quotidianità, ma cosa è successo nelle scorse ore e chi è il protagonista del suo video?

Federica Pellegrini il video dolcissimo insieme alla sua Matilde

Federica Pellegrini nel corso dell’intera gravidanza ha voluto condividere con i fan diversi momenti di quel periodo sapendo anche ironizzare su quello che stava attraversando, fino ad arrivare al 3 gennaio, quando al mondo è venuta la piccola Matilde, la primogenita dell’ex nuotatrice e del marito Matteo Giunta.

I fan non vedevano l’ora che arrivasse quel giorno e ora anche dopo la gravidanza l’ex campionessa delizia quanti la seguono con video simpatici. Accanto a lei non possono mancare il suo Matteo, la piccola di casa ed i suoi bellissimi cani. In queste ore, però, un video ha particolarmente incuriosito e fatto sorridere migliaia di seguaci.

Il video pubblicato da Federica Pellegrini

Il video pubblicato dalla Divina ha fatto in men che non si dica il giro del web, ma cosa è successo? Federica Pellegrini stringeva fra le braccia Matilde, mentre guardava attentamente tutto quello che si trovava davanti, ovvero una gigantesca scarpiera (quella di Federica). L’ex nuotatrice ha voluto imitare la famosa scena del “Re Leone” e lo ha fatto con il famoso brano “Il Cerchio della vita”. Ovviamente non è mancata neanche la didascalia che ricorda la frase del cartone animato: “Un giorno tutto questo sarà tuo. Scusa Matteo ma lo dovevo fare”.

In pochi minuti sono arrivati moltissimi commenti di utenti che si sono divertiti moltissimi guardando il video. Questo è uno dei tanti pubblicati dalla nuotatrice che è molto amata proprio per la sua genuinità e la sua simpatia.