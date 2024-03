Estate 2024, i posti perfetti per Instagram e TikTok: 15 destinazioni per gli aspiranti influencer

Ecco quali sono le destinazioni più in voga per questa estate: sono i posti perfetti secondo gli influencer di Instagram e TikTok.

Nonostante ci si trova ancora nel mese di marzo, tantissime persone stanno già iniziando ad optare per alcune destinazioni, europee e non, in cui poter trascorrere la propria vacanza estiva. Ormai è risaputo che prima si prenota, meno si paga, e di conseguenza più si risparmia. Seguendo quest’ottica, in molti hanno la possibilità di visitare mete incredibili, uniche e da sempre sognate ed immaginate.

Ma vi siete mai chiesti quali siano le destinazioni più in voga del 2024? Alcune di esse sono consigliate dai migliori influencer di Instagram. Pronti a scoprirne, insieme, circa 15?

Estate 2024: le 15 destinazioni perfette

Decidere di partire per un viaggio, che sia estivo o primaverile, non è mai semplice. Entrano in gioco tantissimi fattori, tra cui quello economico, quello climatico e soprattutto quello lavorativo. Ma soprattutto, non bisogna scordare il fatto che, nonostante abbiamo le idee abbastanza chiare sul luogo da visitare, la nostra mente ama viaggiare senza fermarsi ed ogni destinazione diventa oggetto di desiderio. Per fortuna Instagram, da questo punto di vista, può darci una mano.

Alcuni influencer tendono a compiere diversi viaggi nel mondo, creando reels e video vari in cui testimoniano la loro esperienza: quando andare, cosa mangiare, quali vaccini fare e quanto spendere. Detto ciò, pronti a scoprire le 15 destinazioni più gettonate nel 2024? Tra le mete in questione troviamo le seguenti.

Londra: da sempre una delle più belle ed ammirate capitali europee, resta anche quest’anno in classifica, prendendo così un posto molto alto. Perfetta se si desidera trascorrere un’estate tranquilla e lontani da temperature afose.

da sempre una delle più belle ed ammirate capitali europee, resta anche quest’anno in classifica, prendendo così un posto molto alto. Perfetta se si desidera trascorrere un’estate tranquilla e lontani da temperature afose. New York : chi non desidera visitare la Grande Mela? Un viaggio ricco di emozioni per conoscere un popolo davvero unico al mondo.

: chi non desidera visitare la Grande Mela? Un viaggio ricco di emozioni per conoscere un popolo davvero unico al mondo. Parigi : la città dell’amore e del romanticismo. Con le sue temperature miti, in estate, permetterà ai turisti di visitarla nei suoi piccoli particolari, innamorandosi di ogni suo monumento e stradina.

: la città dell’amore e del romanticismo. Con le sue temperature miti, in estate, permetterà ai turisti di visitarla nei suoi piccoli particolari, innamorandosi di ogni suo monumento e stradina. Istanbul: la capitale turca, grazie anche alle diverse serie TV ambientate in questo luogo, ha conquistato gran parte degli italiani. Vale la pena viverla per qualche tempo ed ammirare le grandi e meravigliose moschee.

la capitale turca, grazie anche alle diverse serie TV ambientate in questo luogo, ha conquistato gran parte degli italiani. Vale la pena viverla per qualche tempo ed ammirare le grandi e meravigliose moschee. Nepal: definita la ‘terra delle Montagne’, è perfetta se si desidera dedicarsi alle escursioni e alle belle passeggiate.

definita la ‘terra delle Montagne’, è perfetta se si desidera dedicarsi alle escursioni e alle belle passeggiate. Chicago: se desideriamo optare per un soggiorno perfetto in una città ultramoderna, dobbiamo recarci negli Stati Uniti e godere a pieno della sua bellezza.

se desideriamo optare per un soggiorno perfetto in una città ultramoderna, dobbiamo recarci negli Stati Uniti e godere a pieno della sua bellezza. Bali: ultimamente sempre più scelta come meta estiva. La bellezza dei templi buddisti e la pace e tranquillità di questo luogo vi faranno trascorrere una vacanza magnifica.

ultimamente sempre più scelta come meta estiva. La bellezza dei templi buddisti e la pace e tranquillità di questo luogo vi faranno trascorrere una vacanza magnifica. Sydney: l’Australia, il continente ‘inesplorato’, ha con sé meravigliose città e tantissimi monumenti per tutti i gusti. Sarebbe perfetto recarsi lì in estate.

Le mete estive da scegliere nel 2024

La lista delle mete perfette per gli aspiranti influencer non finisce qui. Proseguiamo con le destinazioni da visitare assolutamente.