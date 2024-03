È un’attrice molto amata, ma in pochi indovinano la sua età: sembra sempre una ragazzina!

Mettetevi alla prova in questo stuzzicante test e indovinate l’età della meravigliosa attrice che sembra sempre una ragazzina.

Pronti per un giochino molto divertente da fare insieme? Ci vorranno poco più di cinque minuti per completarlo. In foto è presente Martina Stella, attrice nata a Firenze che ha debuttato nel cinema a soli 16 anni prendendo parte al film di Gabriele Muccino L’ultimo bacio.

Nel corso della sua carriera, Martina Stella ha avuto modo di recitare in diverse pellicole, soprattutto nei primi anni del 2000. Tra i tanti non possiamo non citare Un amore perfetto, Nemmeno in un sogno, Il mattino ha l’oro in bocca, Il seme della discordia e Un’estate ai Caraibi. Ma anche Ti presento un amico, Rosso Mille Miglia, Prigioniero della mia libertà, Prima di lunedì e Lockdown all’italiana.

Non sono mancate diverse parti in serie tv o fiction in onda sia sulle reti Rai che Mediaset, tra cui: L’amore e la guerra, Tiberio Mitri – Il campione e la miss, Tutti pazzi per amore, Caruso, La voce dell’amore e L’allieva. In molti sicuramente la ricorderanno anche nel videoclip ufficiale del brano L’ultimo bacio di Carmen Consoli e in quello di Imparando (a stare senza di te) di Daniel Vuletic. Martina Stella ha, inoltre, partecipato nel 2017 a Ballando con le stelle in coppia con Samuel Peron, dove conquistarono il terzo posto.

Gioca insieme a noi: quanti anni ha Martina Stella?

Dopo aver ripassato un pochino la carriera di Martina Stella, siamo pronti per entrare nel vivo del gioco. Cosa dovete fare? L’obiettivo è quello di indovinare l’età esatta dell’attrice: secondo voi ha 37, 39 o 42 anni?

È molto complicato indovinare l’età dell’interprete perché, nonostante gli anni che passano, sembra sempre una ragazzina. Eppure, anche per lei sta arrivando il momento di festeggiare un compleanno molto importante. Insomma, quanti anni ha Martina Stella? L’attrice fiorentina, il prossimo 28 novembre, compirà 40 anni, questo significa che al momento ne ha 39. Avevate indovinato?

Prima di concludere, vi riportiamo una piccola curiosità sulla protagonista del test. Lo sapevate che Martina Stella non sa proprio…Cucinare!? È stata lei a rivelarlo nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere: “In cosa sono negata? A cucinare, purtroppo. Brucio tutto. Sugo, pizze, pentole. Però ho finalmente imparato a fare le polpette. Prima mi venivano sempre mollicce, con forme assurde. Ora va meglio, peggio non si poteva”.