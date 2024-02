È stata un’amatissima ballerina di Amici, oggi conduttrice radiofonica di successo: indovina chi è in soli 10 secondi

Se desideri divertirti in un gioco simpatico e che sfidi le tue abilità, devi partecipare a questo test: riesci a ricordarti il suo nome?

I test e gli indovinelli danno la possibilità di mettere alla prova tutte le proprie conoscenze in un determinato ambito in pochi secondi, necessari per trovare la risoluzione al gioco proposto.

Se segui i programmi italiani più famosi, come per esempio Amici, e hai voglia di metterti alla prova in un gioco divertente, allora questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine sfocata che ti viene proposta qui sopra e basandoti solamente sugli indizi che ti vengono proposti dovrai indovinare quale sia il nome della vip.

Il test in realtà nasconde una piccola insidia, ossia il fatto che avrai a disposizione pochissimo tempo per dare la risposta corretta, appena 10 secondi. Insomma, dovrai trovare subito la risposta e avrai una sola occasione per dire quale sia. Una volta trascorsi, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del quiz e capire se sei davvero riuscito a indovinare quale sia la vip misteriosa di cui si sta parlando.

Il test della vip: e tu l’hai riconosciuta?

Per trovare il nome di questo personaggio misterioso ti dovrai basare sugli unici tre indizi che hai a disposizione, per cui devi sapere che questa vip ha origini pugliesi, che lavora sia come ballerina sia come speaker radiofonica, e che per il momento è fidanzata da parecchi anni senza essere sposata.

Nel caso in cui non dovessi riuscire a completare il test, non devi proprio preoccuparti, dato che avrai molte altre possibilità di poter mettere alla prova tutte le tue abilità in questo genere di giochi. Tornando al gioco in sé, se i 10 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. Il nome del personaggio misterioso che avresti dovuto indovinare è Rossella Brescia.

Come detto precedentemente, è una ballerina, ma anche una conduttrice televisiva e radiofonica, modella e attrice italiana, nata nel 1971. Rossella inizia la sua carriera nel 1992: quando ha 21 anni partecipa e vince il concorso di Miss Sorriso Puglia, per partecipare poi a Miss Italia come riserva. Riesce a esordire due anni dopo in televisione in uno spettacolo condotto da Pippo Baudo. E tu eri riuscito a riconoscerla in così poco tempo o te ne sarebbe servito di più?