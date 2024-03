È l’unico hotel a tema in Italia: per gli appassionati è come entrare nel paese dei balocchi

In Italia sta per aprire il primo albergo a tema: un vero e proprio paese dei balocchi per gli appassionati.

Negli ultimi anni il settore dell’accoglienza in ambito turistico sta aprendo le porte a diverse novità: sono finiti i tempi in cui alberghi e hotel erano tutti uguali e avevano l’obbligo di rispettare delle direttive ben precise per garantire il massimo del comfort ai clienti, dato che al giorno d’oggi si sta cercando sempre di più di ideare strutture ricettive, locali, ristoranti e altri luoghi che abbiano una firma del tutto particolare e che possa distinguersi dal resto.

Stanno nascendo, in giro per il mondo, locali, ristoranti, pizzerie, pub e alberghi con una tematizzazione molto forte e che possa attirare l’attenzione di clienti appassionati di quel determinato argomento. Esistono strutture dedicate alla musica, al cinema, al teatro e a determinate opere creative. E, tra pochissimi giorni, aprirà i battenti in Italia un hotel interamente destinato al mondo di giochi e videogiochi, il primo a sorgere sul territorio nostrano.

Hotel dedicato a giochi e videogiochi in Italia: ecco dove si trova

I giochi da tavolo sono sempre stati protagonisti del tempo libero di tantissime persone, mentre i videogiochi solo negli ultimi anni stanno cominciando ad abbattere quelle barriere culturali che vedevano questa forma di intrattenimento come “di nicchia” e, soprattutto, adatta solamente agli adolescenti e non ad ogni persona. La cultura dei videogames si è espansa ancora di più e questo hotel, che sta per essere inaugurato, ne è una dimostrazione lampante.

I videogiochi, però, non sono gli unici protagonisti di questo “hotel delle meraviglie” tutto italiano, dato che al suo interno ci sono spazi dedicati anche ai giochi da tavolo e alla lettura dei manga, ovvero dei fumetti di origine giapponese. Oltre a 30 stanze classiche, infatti, la struttura presenta 9 camere riservate al gaming, una Game Room composta da otto postazioni da gioco, una zona Free Boardgame dedicata ai giochi da tavolo e un Manga Corner riservata alla lettura dei manga.

Decorazioni, colori e arredamento richiamano dettagli provenienti dal mondo dei videogiochi, come ad esempio i tasti di un controller PlayStation sui mobiletti, oppure la sagoma di Pac-Man sul pavimento, nonché divanetti che fanno fortemente riferimento ai tetramini del Tetris. Come dichiarato dai proprietari, Filippo e Perri Giacometti, si tratta di un luogo dedicato a chi ama giocare e divertirsi.

L’Hotel, che si chiama “The Match”, sorge nella città di Cervia, in Emilia Romagna, ed è praticamente pronto per l’inaugurazione: la struttura dovrebbe aprire i battenti e iniziare a ricevere prenotazioni a partire dal prossimo 24 aprile. I prezzi variano a seconda della scelta della camera e dei servizi, partendo da 70€ a notte fino ad arrivare a 150€ per le stanze dedicate al gaming.