È amatissimo, ma in pochi indovinano l’età esatta di Marco Mengoni. Da restare senza parole

Se pensi di conoscere al meglio i cantanti italiani, di sicuro saprai molto anche sul loro conto: riuscirai a indovinare l’età di Marco Mengoni?

Se hai deciso di voler sfidare te stesso in un gioco simpatico e divertente, i test sono la soluzione perfetta per coniugare entrambi questi aspetti.

Pensi di essere davvero bravo nel risolvere gli indovinelli e di conoscere tutto sulle star italiane più famose? Allora questo è proprio il quiz che fa al caso tuo: quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire ad indovinare quale sia l’età del cantante in questione. Potrebbe sembrare un test relativamente semplice per i più esperti, ma la difficoltà principale sta nel fatto che avrai solamente 15 secondi di tempo per scoprire la risposta corretta.

Per tale ragione ti suggeriamo di impostare un timer, così da tenere sott’occhio il tempo che scorre e, solo quando sarà arrivato allo zero, potrai continuare a leggere per vedere il risultato del test e capire se sei davvero riuscito ad indovinare l’età corretta di Marco Mengoni.

Il test dell’età: e tu sei riuscito a indovinarla?

Per risolvere l’indovinello devi pensare a tutto quello che ti viene in mente riguardo Marco Mengoni, in modo da poter capire se abbia 33, 35 oppure 38 anni. Nel caso in cui non dovessi riuscire a completare il test, non devi proprio preoccuparti, dato che avrai molte altre possibilità per mettere alla prova le tue abilità in questo genere di giochi.

Tornando al test in sé, se i 15 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. La risposta corretta è 35, poiché Marco Mengoni è nato il 25 dicembre del 1988. Il celebre cantante e cantautore è considerato uno tra i migliori in assoluto della musica italiana ed è conosciutissimo anche all’estero.

Per il momento, Marco ha pubblicato 12 album in totale, fin dall’inizio della sua carriera, che è cominciata nel 2009, quando viene scelto da Morgan come partecipante nella categoria 16-24 anni per la terza edizione di X Factor, per poi trionfare nel talent show.

Inoltre, nel 2013 e nel 2023 è stato il vincitore del Festival di Sanremo e, nel corso degli anni, si è aggiudicato tantissimi altri premi e riconoscimenti, tra cui dieci Musical Awards e tre MTV Europe Music Awards. E tu avevi trovato subito la risposta corretta, oppure ti sarebbe servito un po’ più di tempo per pensare?