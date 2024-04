Dieta dopo Pasqua, tutti i consigli per rimettersi in forma e perdere i chili di troppo

Le feste di Pasqua e Pasquetta sono andate via e con loro anche i grandi pranzi e dolci tipici di queste tradizioni. Ora è tempo di dimagrire!

Il fine settimana di Pasqua è stato come sempre pieno di piatti e tradizioni culinarie piene e strabordanti di calorie ed eccessi che non fanno proprio bene al proprio corpo.

Ma come si fa a rinunciare a piatti tipici della cucina italiana o ai dolci del periodo di Pasqua? Ma ora è tempo di rialzarsi le maniche e provare a bruciare qualche grasso in eccesso in vista dell’estate.

Il caldo si avvicina e con esso anche la voglia di mostrare il fisico sempre in forma, con i consigli di un noto nutrizionista.

“Più verdure e cereali”

L’apertura di colombe e uova di cioccolato non resteranno di certo isolate, infatti è certo che qualcuno taglierà ancora un pezzo del pregiato dolce per gustare la sua bontà. E non è mica un peccato.

Ma se si intende dimagrire e se si vuol fare con grande precisione e volontà bisogna allontanare allora questi vizi di gola. Lo sostiene anche un celebre nutrizionista e fitoterapeuta Ciro Vestita che puntualizza: “Prima di tutto, non c’è bisogno di acquistare prodotti costosi come integratori alimentari. Le verdure, fanno al nostro caso”.

Il dottore sottolinea: “Tra le verdure che servono per poter dimagrire c’è il finocchio. Questo alimento infatti è capace di ridurre notevolmente la fame e basta mangiarne uno a pranzo ed uno a cena. Il corpo per digerire i finocchi compie degli sforzi quindi brucia calorie”.

Uso di cerali e legumi

Tra gli ulteriori alimenti che possono garantire tanti benefici al corpo umano ed alle persone che hanno intenzione di bruciare calorie, sicuramente ci sono i cereali ed i legumi, presi però senza la pasta.

Il nutrizionista Ciro Vestita evidenzia come “i cereali sono capaci di arricchire la flora batterica, mentre i legumi garantiscono di dimagrire in un paio di giorni senza accorgercene perché sono capaci di farci sentire sazi”.

Bisogna inoltre fidarsi di ulteriori alimenti sempre naturali come ad esempio le fave: “se ne consumiamo almeno100 grammi in una zuppa il nostro fisico otterrò una grande fonte di proteine che sarà un grande aiuto per perdere qualche chilo di troppo”.

Quindi, non bisogna solamente pensare a non mangiare per poter perdere il grasso in eccesso. Si può dimagrire anche consumando prodotti che puliscono la nostra flora intestinale.