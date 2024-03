Diego Dalla Palma, non solo bellezza: ecco cos’è che rende una persona interessante

Diego Dalla Palma ha costruito la sua fortuna sul make-up, eppure egli stesso sottolinea come il trucco non sia poi così importante.

Giorgio Armani sostenne che una donna intelligente, in fondo, non avesse bisogno di un bel vestito per conquistare l’attenzione e la stima altrui. Diego Dalla Palma ripropone oggi il medesimo concetto. Figure che hanno costruito la propria fortuna sull’esaltazione dell’estetica, al contempo rivendicano l’importanza dell’interiorità di ogni essere umano. Il noto truccatore ed imprenditore, ad esempio, ha scoperto il make-up in una fase che egli stesso ha definito “superficiale”.

Si rese conto che un gioco di ombre ben studiato avrebbe potuto esaltare il viso, oppure che un velo di mascara vanti la potenzialità di modificare incredibilmente lo sguardo. Ha proseguito il suo ragionamento citando alcune esperienze di vita, quali ad esempio un viaggio in India. Mentre in Occidente l’occhiaia viene sistematicamente nascosta da correttori intensi e fondotinta, in Medioriente viene persino esaltata con degli ombretti e matite nere.

“Le donne indiane si truccano con il nero e ciò rende magnetico lo sguardo” – ha spiegato. Si è detto, di fatto, contro la parola “difetto”, sostenendo che – in realtà – sono proprio gli elementi che non rispecchiano i canoni estetici imposti dalla società a renderci unici e originali nella nostra essenza.

L’interiorità è più importante del make-up, parola di Diego Dalla Palma

“Frida Khalo e il suo uomo erano assolutamente banditi dalla società, mentre oggi è un’icona di stile” – le sue parole negli studi televisivi di Uno Mattina in Famiglia. Una prova, questa, che la connessione con ciò che di più vero ci rappresenta può comportare talvolta un isolamento, ma questo non deve spingerci a rinunciare all’espressione della nostra vera personalità.

“La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore” – diceva Audrey Hepburn. E, a proposito di citazioni hollywoodiane, Diego Dalla Palma ha voluto riportare il pensiero di Robert De Niro in merito all’importanza dell’interiorità e della profondità d’animo.

“Cosa rende un uomo o una donna belli?” – la premessa – “Ti sembrerà strano, ma rispondo cosa ha detto Robert De Niro tempo fa: essere per bene, che è molto difficoltoso”. Una base make-up perfetta, un trucco occhi realizzato nel migliore dei modi e un rossetto ben applicato non fanno di un essere umano una figura attraente, intrigante e degna di rispetto. A meno che ciò non sia associato alla buona educazione, alla comprensione e alla gentilezza.