Dai un tocco di rosa alla tua pausa pranzo col pink toast: contiene pochissime calorie

Volete dare un tocco di rosa al vostro pranzo? Ecco a voi il pink toast: vediamo insieme come si prepara! Contiene davvero pochissime calorie.

Stanchi della solita pausa pranzo con il consueto triste panino? Perfetto, siete proprio nel posto giusto, perché nelle prossime righe troverete la ricetta del pink toast: un piatto super veloce da preparare e ideale per coloro che vogliono assumere pochissime calorie.

Proseguendo con la lettura dell’articolo troverete il procedimento per prepararne uno perfetto per una persona sola. Ci vorranno 15 minuti per cuocerlo a puntino e successivamente inserirlo in un lunch box pronto per essere gustato all’ora di pranzo.

Come si prepara il pink toast: la ricetta super veloce e dal basso contenuto calorico

Iniziamo con elencare tutto ciò che vi servirà per preparare il vostro pink toast. Avrete bisogno di una barbabietola rossa (già cotta), formaggio spalmabile, uova, un albume, fette di pane da toast ed erba cipollina.

Di seguito, vediamo quali sono le dosi precise degli ingredienti utili per preparare il piatto:

50 g di barbabietola già lessata

100 g formaggio spalmabile

2 uova

1 solo albume

2 fette di pane da toast

Erba cipollina

Passiamo ora a descrivere il procedimento per la realizzazione di un gustoso pink toast. Prendete la barbabietola, ricordiamo già lessata, e tagliatela a pezzetti per poi successivamente mescolarla con il formaggio spalmabile. Dopodiché munitevi di un piatto, sbattete all’interno le due uova e versate il contenuto in una padella leggermente oliata. Mentre si cucinano, appoggiate le due fette di pane da toast in modo tale da far aderire le uova al pane.

Quando queste non sono più liquide, girate le fette di pane in modo tale che anche l’altra parte possa cucinarsi. Una volta raggiunta la cottura desiderata, togliete il pane dal fuoco e farcitelo con il mix di barbabietole e formaggio spalmabile. Infine, aggiungete l’erba cipollina per completare il piatto. A questo punto non vi resta altro che gustare il vostro toast!



Qui sopra potrete visionare un video esplicativo, che vi aiuterà senz’altro nella preparazione del piatto. Cosa ne dite? Vi stuzzica il toast pink? Provatelo almeno una volta per una pausa pranzo semplice e veloce, siamo certi che vi conquisterà già a partire dal primo morso.