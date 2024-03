Con la primavera esplodono i colori, come abbinare il giallo senza errori: chi, invece, deve evitarlo

Con l’arrivo della primavera, questo è uno dei colori che devi assolutamente utilizzare. Ma attenzione, ecco i segreti per farlo.

Quando diciamo addio all’inverno e vediamo che la primavera arriva, anche il nostro armadio cambia colore. Dal nero assoluto passiamo ai toni più caldi, iniziamo ad utilizzare quelli pastello come il rosa, l’azzurro o il giallo. Quest’ultimo, in particolare, sarà di moda nei prossimi mesi.

Ma come possiamo abbinarlo e, soprattutto, sta veramente bene a tutte? Ecco i segreti per essere sempre trendy con un colore così vitaminico come quello del sole, ovvero il giallo.

I consigli per sfoggiare il giallo in primavera

Questo colore mette allegria ed energia anche solo guardandolo. Il giallo è potente, ma non sempre sappiamo come abbinarlo in modo perfetto. Ecco, quindi, che arriviamo noi a darvi una mano. Come prima cosa, vi diciamo che sta benissimo a tutte. Ciò dipende, però, dalla tonalità scelta.

Ci sono tantissime sfumature come l’ocra, il giallo limone, quello pastello o fluo. Insomma, le tonalità sono veramente molte per tale colore. In base alla nostra carnagione, ed ovviamente al nostro gusto personale, è importante optare per quella corretta. Ad esempio, siamo olivastre? Il giallo che ci dona maggiormente è quello intenso, anche se non super brillante, come il color senape.

E se la nostra carnagione è particolarmente chiara, come baciata dalla luna? La tonalità migliore è quella tenue del sorbetto. Questo colore, poi, possiamo metterlo sempre, dalla mattina alla sera. Unico consiglio: giallo fluo per un matrimonio è meglio evitarlo, in caso possiamo scegliere una tonalità pastello. Passiamo adesso agli abbinamenti.

Il giallo con il bianco o il nero è perfetto e rende più vivace un look serio che utilizziamo per andare al lavoro. Ottimo se lo utilizziamo con un pantalone o una gonna di jeans. Ci sarà una sferzata di allegria. E per quanto riguarda, invece, un outfit solamente giallo? Ovviamente è una scelta non per tutti: potrebbe essere smorzato con un altro colore altrettanto forte, come il nero o un suo opposto, il panna.

Possiamo anche indossare una camicia fantasia con qualche tocco di giallo ed un pantalone del medesimo colore. Il nostro look sarà di tendenza e perfetto tutto il giorno. Non vogliamo esagerare troppo? Scegliamo il nostro outfit e poi aggiungiamo un accessorio giallo come le scarpe, oppure la borsa o un gioiello. Saremo alla moda ma senza aver osato. Adesso che conosci tutti i consigli, essere trendy sfoggiando questo colore non sarà più un problema!