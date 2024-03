Come avere un appendiabiti originale e a costo zero: così la tua casa è unica come quella dei vip

Se desideri avere un appendiabiti originale e a costo zero, non puoi non conoscere questa idea: sarà incredibile ed efficace!

Molto spesso, quando si acquista una nuova casa, si tende a prestare moltissima attenzione ai dettagli presenti in essa. Si pensa a dove posizionare quella pianta che ci è stata regalata, a dove mettere quel quadro davvero meraviglioso a cui siamo affezionati e, soprattutto, a dove riporre l’immensità di vestiti che possediamo. Sicuramente, visto lo shopping compulsivo che colpisce la gran parte degli acquirenti, sappiamo bene di non avere mai spazio nell’armadio per tutto.

A tal proposito, perché non creare un appendiabiti originale e a costo zero? In tal modo la tua casa sarà davvero unica ed invidiata da tutti. Inoltre, quest’ultimo risulterà essere incredibile e super efficace. Pronti a mettere in pratica l’idea?

Appendiabiti originale e a costo zero: ecco come crearlo

Avere in grande spazio a propria disposizione, all’interno del quale poter riporre tutto ciò che desideriamo, è il sogno di molte persone. Possedere, poi, un appendiabiti originale e a costo zero, lo è ancora di più. Come abbiamo ricordato sopra, ognuno di noi ha sempre più bisogno di spazio per sistemare i propri vestiti. Se si ha un armadio, ne serviranno poi due, e così via. Un’idea per rimediare, almeno in parte, è creare un appendiabiti originale.

Il primo pensiero è rivolto sicuramente al costo della realizzazione di quest’ultimo. Quindi, è bene sapere che non bisognerà spendere davvero nulla! Il materiale che vi servirà per crearlo, potrete trovarlo in giro a costo zero. Vediamo di cosa si tratta.

L’idea che desideriamo mostrarvi sfrutta un unico oggetto presente in natura: i rami degli alberi. Piccoli, ma molto robusti, possono essere trovati tranquillamente in un bosco. Se, però, vivete in città e non avete la possibilità di raccoglierli, potete sempre acquistarli in negozi, quali ad esempio Ikea. Sicuramente ne hanno in grande quantità. Dunque, ecco vi occorrerà:

Base di legno triangolare;

Rami abbastanza lunghi;

Corde;

Trapano;

Chiodi;

Vernice (facoltativa).

La prima cosa da fare è levigare i rami, per evitare che eventuali schegge possano rovinare completamente i vostri abiti. Fatto ciò, potete passare alla fase ‘pittura’: se desiderate avere un colore diverso da quello classico del legno, potrete tinteggiarli con la vernice e lasciarli asciugare. Al contrario, se volete avere un tocco più ‘country’ potete lasciarli così come sono.



Dopo aver scelto il colore, si passa all’assemblaggio. Fissiamo, quindi, con il trapano ed i chiodi, in seguito, il ramo alla base di legno triangolare. In questo modo, sarà eretto e verticale. Leghiamo, al centro, con delle corde un’altra asta di legno, unendola anche ad un altro rametto verticale e impiantiamo quest’ultimo nell’altra base di legno triangolare. Ed ecco fatto: aggiungendo delle semplicissime grucce potrete appendere tutto ciò che desiderate.