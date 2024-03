Ci sono 10 tipi di mal di testa: come riconoscerli e curarli al meglio

Esistono 10 tipi diversi di mal di testa che possono causare spiacevoli fastidi. Ecco gli strumenti per riconoscerli e fare in modo di curarli.

Nel corso della vita, per diverse cause, può succedere di vivere dei momenti spiacevoli a causa del mal di testa.

Si tratta di un fastidio martellante a volte, che impedisce di svolgere le proprie azioni quotidiane in serenità. È un evento piuttosto comune, che se dato da stanchezza o da qualche bicchiere di troppo si risolve in poche ore.

Tuttavia, quello che non tutti sanno, probabilmente, è che esistono vari tipi di mal di testa, circa 10, e tra questi, alcuni costringono a rivolgersi a un medico, perché sono persistenti e possono essere anche indice di qualcosa di grave. È molto importante osservare cosa accade e capire quali possono essere le cause, in modo da preservare al meglio la propria salute.

Mal di testa: i 10 tipi più comuni e quando è il caso di rivolgersi a un medico

Tra i vari tipi di mal di testa che possono presentarsi c’è la cefalea tensiva. Può verificarsi per aver bevuto troppi caffè, oppure nei momenti di stress o quando non si dorme bene.

Di solito causa un leggero fastidio, a volte moderato, e in certi casi passa da sé; altre c’è bisogno di stare a riposo e rilassarsi. Se dovesse essere persistente, è possibile assumere paracetamolo o ibuprofene. Possono esserci anche i mal di testa causati dalla vista. Quando gli occhi vivono un sovraccarico, si è stanchi, si è usato troppo il computer, oppure occhiali o lenti a contatto, essi sono soggetti a nuova o errata prescrizione. In questi casi è bene farsi vedere dall’oculista o utilizzare meno il pc.

C’è poi l’emicrania, considerata malattia neurologica invalidante. Si tratta di un dolore persistente, che può durare anche 3 giorni, e può essere accompagnato da nausea, perdita di appetito ecc. In questo contesto è bene contattare un medico per capire come risolvere il problema. La cefalea a grappolo, proseguendo, è un tipo di mal di testa grave, per cui bisogna ricorrere a un esperto. Essa è costituita da un forte dolore attorno e dietro gli occhi, pulsante e che a volte impedisce di star fermi.

Ci sono anche i mal di testa indotti dai farmaci, soprattutto se si assumo in modo regolare antidolorifici (10/15 giorni ogni mese). C’è il mal di testa da dolore nervoso, che di solito è intenso e dura pochi secondi o un paio di minuti. Può essere provocato da pressione arteriosa, tumore, sclerosi multipla, herpes zoster, dalla masticazione e altro ancora.

Andando avanti nell’elenco, esiste un mal di testa causato da emorragie cerebrali, ictus, meningite ed è molto rischioso per la vita. C’è, poi, la cefalea da pressione, che può essere causata da tosse, starnuti, rapporti sessuali, attività fisica. In questi casi, è presente una crescita della pressione dei vasi sanguigni nel cervello. Infine, c’è il mal di testa da trauma, causato da contusione cranica. Si possono osservare fatica nel concentrarsi, nel ricordare ecc. In tali situazioni, si può guarire con paracetamolo, stando a riposo e non bevendo alcolici.