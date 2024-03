Carolyn Smith, ecco che cos’è davvero l’amore: tutti commossi

Carolyn Smith, con la sua ultima dichiarazione sull’amore, ha lasciato tutti commossi per le sue parole: ecco cosa ha detto la coreografa di Ballando.

La coreografa di Ballando con le Stelle confessa a tutti i suoi followers dolci parole sull’amore vero: ecco cosa ha imparato dopo la dura lezione di vita e l’incontro con la malattia.

Carolyn Smith è una delle donne più coraggiose del mondo dello spettacolo. La sua forza d’animo e la sua grinta la rendono davvero unica e la sua battaglia contro la malattia le ha consentito di far emergere un lato di lei da vera leonessa. Ogni giorno dimostra a tante persone, che vivono situazioni come la sua, che si può andare avanti cercando di vincere la lotta contro il male e imparando lezioni sulla vita e sull’amore: ecco cosa ha rivelato di recente.

Carolyn Smith e il vero amore: la sua rivelazione commuove i fan

“Ricordando due belle giornate dedicate al tema dell’Amore, verso gli altri e, soprattutto, verso se stessi. What is Love?” scrive Carolyn Smith in un post su Instagram, in cui mostra alcuni scatti di quei giorni trascorsi appena un anno fa. Con camicia rossa e sorriso stampato sulle labbra, la coreografa rinnova l’invito ad amare se stessi, ma anche gli altri. Ha voluto postare le foto del più ambizioso degli eventi, quello che ricorda il suo progetto.

La coreografa di Ballando con le stelle ha infatti creato un programma per sole donne, per aiutarle a ritrovare la prosa sensualità e femminilità attraverso passi di ballo e movimenti di fitness. Il suo progetto, che prende il nome di Sensual Dance Fit, è partito come risposta delle sue fatiche al percorso oncologico. Un metodo che la stesa coach internazionale ha utilizzato per riconnettersi alla sua femminilità e alla coordinazione dei movimenti. Oggi questo progetto ha sede in oltre 150 scuole e ha 10mila allieve in tutta Italia.

Una chiara manifestazione che è importante amare se stesse e anche tutte le altre donne, supportandole a ritrovare un aspetto della loro vita che, per un motivo o per un altro, avevano perduto. In pochi anni il gruppo Sdf si è affermato in Italia guadagnando lo stato di eccellenza nel settore della danza.

Una serie di coreografie, partendo solo da uno specchio e una sedia, pensate dalla Smith per spingere le donne a stare meglio con se stesse, a mantenersi in salute e a trarne benefici anche a livello emotivo e psicologico. Un percorso, dunque, che porta le allieve a trovare ogni giorno motivazione e crescita, guardandosi allo specchio e apprezzandosi sempre di più. Un approccio alla danza, insomma, del tutto nuovo, che non si basa solo sulla tecnica, ma sull’amor proprio.