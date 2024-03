Bugie, bugie e ancora bugie: da questi segni zodiacali non sentirai mai altro, stai alla larga

Tra i dodici segni dello zodiaco ce ne sono quattro dai quali stare assolutamente alla larga: sono dei bugiardi cronici e da loro non sentirai altro.

Il mondo dell’astrologia è molto affascinante: pensate che la posizione delle stelle e dei pianeti, le loro concatenazioni al momento della nostra nascita, possono dirci molto sulla personalità, sul carattere, sulle tendenze del nostro comportamento nelle varie situazioni della vita. Sappiamo bene, inoltre, che le stelle possono in una certa misura predirci il futuro a breve e lungo termine: l’oroscopo può infatti farci sapere come andrà la nostra giornata o la nostra settimana, o che piega prenderà la vita amorosa o quella lavorativa.

Tra le cose che le stelle possono indicarci ci sono i tratti specifici del carattere degli appartenenti alle diverse costellazioni. In particolare, l’astrologia ci avverte su quattro segni dello zodiaco, di cui l’onestà non è certo il punto forte: questi tendono ad essere patologicamente bugiardi, meglio sapere chi sono e tenersene alla larga.

Dalla loro bocca non usciranno che menzogne. Il primo al quale prestare attenzione è il segno dei Gemelli, governato da Mercurio, il pianeta della comunicazione. I suoi nativi sono famosi per la loro natura dinamica e adattiva, il loro charme li rende degli oratori eccellenti, peccato che la loro abilità nella conversazione possa lasciare molto spazio agli abbellimenti.

Attenzione a questi quattro segni zodiacali: dicono soltanto bugie

Le loro storie sono spesso condite da dettagli appassionati, che sfumano il confine tra la realtà e la fantasia. Insomma non credete a tutto ciò che un Gemelli vi racconta, ma ricordate anche che le loro bugie hanno lo scopo di intrattenere, non di ingannare. Il secondo bugiardo dello zodiaco è il segno dei Pesci, governato da Nettuno, pianeta dei sogni e delle illusioni. Essi sono famosi per la loro fervida immaginazione e per la profondità emotiva.

Questa combinazione è letale e spesso fa confondere realtà e fantasia, creando nella mente dei Pesci degli scenari che non sempre corrispondono alla verità. Poi è il turno della Bilancia, governata da Venere, il pianeta dell’armonia e dell’amore. I nati sotto questo segno hanno bisogno di armonia ed equilibrio nelle loro relazioni, peccato che per mantenerli siano disposti anche a mentire ed evitare in tutti i modi i confronti onesti e diretti.

Meglio stare attenti quando si tratta con la loro natura diplomatica e capire quali sono le intenzioni dietro le loro azioni e parole. Infine, il quarto e ultimo bugiardo dello zodiaco è il Sagittario, governo da Giove, pianeta dell’espansione. I nati sotto questo segno sono famosi per il loro entusiasmo e ottimismo, per la visione positiva della vita, ma ciò può portarli ad esagerare e ‘abbellire’ le loro storie per renderle più eccitanti.