Brusìo del caricabatterie nella presa: perché accade, corri subito ai ripari

Il caricabatterie nella presa fa brusio? Se se senti uno strano rumore, meglio correre subito ai ripari: ecco quale potrebbe essere la causa.

⁠ Uno strano ronzio proviene dal caricabatterie dello smartphone proprio quando il tuo dispositivo è sotto carica? Succede a tante persone e, come prima cosa, bisogna sincerarsi che il fastidioso rumore non sia la spia di un problema del nostro telefono. Cerchiamo di capire cosa ci può essere all’origine del brusio.

È giunto il momento di comprendere a cosa è dovuto quello strano rumore che viene, con ogni evidenza, dal caricabatterie. Occorre verificare se è il caso di intervenire o se il brusio, al contrario, può essere ignorato senza problemi.

A volte, quando la batteria del telefono è scarica e provvediamo ad attaccarlo alla presa della corrente, può succedere di sentire uno strano brusio. Un ronzio che comincia a manifestarsi nel momento in cui il caricabatterie entra in contatto col dispositivo. Non succede solo a te, stai tranquillo, e tanto meno si tratta di un “rumore immaginario”. Ci sono diversi motivi per cui può esserci un brusio, vediamoli insieme.

Caricabatterie, perché lo smartphone sotto carica può fare rumore e come risolvere il problema

Bisogna sapere che, all’interno di ogni telefono, si trova una componente di hardware detta trasformatore. Tale parte serve a trasformare la corrente alternata in corrente continua. In altri termini, quando il flusso di energia elettrica passa attraverso il trasformatore, si produce una vibrazione. In genere, è proprio questa a creare il rumore che sentiamo.

Ci sono, però, altri casi in cui possiamo sentire il fastidioso ronzio. Il cellulare sotto carica può fare rumore anche quando utilizziamo un tipo di caricabatterie a ricarica rapida. Quest’ultima infatti eroga una maggiore quantità di energia rispetto a un caricabatterie tradizionale. Di conseguenza, produce onde sonore più forti.

Chi invece ha un telefono Samsung e usa una base di ricarica wireless, forse avrà talvolta avvertito un suono acuto, molto simile ad un ultrasuono. In questo caso, il brusio è dovuto alla creazione di un campo magnetico nella base di ricarica.

In tutte queste situazioni non c’è particolare motivo di preoccuparsi. Ma se già dal primo utilizzo del caricabatterie originale dovessimo avvertire un rumore piuttosto forte, è meglio contattare l’assistenza. Potrebbe anche trattarsi di un vero e proprio difetto di fabbricazione.