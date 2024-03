Avere a che fare con loro non è per nulla semplice: questi segni zodiacali sono pieni di segreti

Ci sono segni zodiacali pieni di segreti: i dettagli della loro vita che non si conoscono potrebbero riempire interi libri.

Alcune persone fanno davvero fatica ad aprirsi e confidarsi con gli altri. Il motivo è che sono molto riservate o introverse, ma in certi casi si tratta solo di imbroglioni.

In genere, nei rapporti sociali, avere molti segreti non è mai visto di buon occhio. Le persone poco trasparenti, infatti, vengono considerate inaffidabili e doppiogiochiste (spesso a ragione), ma in molti casi non riescono a trattenersi dal tenere per sé alcuni aspetti della propria vita, alcune delle loro scelte o i propri pensieri più profondi.

I segni zodiacali che hanno più segreti

Pesci. Questo segno d’Acqua ha una vita mentale estremamente profonda. I Pesci pensano tantissimo e sono estremamente consapevoli delle proprie emozioni perché le analizzano continuamente. Per questo motivo, però, sanno anche che i loro sentimenti e la loro sensibilità possono rappresentare un punto debole, che potrebbe esporli a grande sofferenza, soprattutto nel caso in cui incontrassero persone spietate e senza scrupoli. Di conseguenza, tengono molti segreti ma lo fanno soprattutto per proteggere se stessi dalla crudeltà del mondo che hanno intorno.