Argento vero o falso? 4 trucchi infallibili per riconoscerlo

Stai comprando un gioiello in argento, ma vuoi sapere se è vero o falso? Ecco come fare a riconoscerlo con 4 semplici trucchi.

Per fortuna esistono una serie di trucchi infallibili che ti consentono di non buttare via i tuoi soldi: ora finalmente puoi sapere se il materiale che stai per compare è davvero prezioso come vogliono farti credere, o se invece è solo un metallo scadente senza valore.

Scopri qual è il modo per capire, già a prima vista, se quello che hai tra le mani è davvero un materiale pregiato, o solo un falso. Così nessuno potrà imbrogliarti e non rischierai di fare brutta figura se acquisterai un oggetto da regalare, fatto in argento.

Argento, come capire se quello che hai tra le mani è vero o falso

Chiunque si è fatto questa domanda almeno una volta nella vita, magari quando si è trovato in una piccola gioielleria, in una bottega all’estero o in un mercatino pieno di bracciali, collane e bijoux brillanti: sarà argento vero? Questo è puro, oppure 925, e tale cifra è incisa in ogni oggetto che non sia un falso. Oltre a far caso ai numeri, però, per sapere se la collanina, la cavigliera, il posacenere, o l’anello che hai tra le mani è d’argento oppure di un metallo meno pregiato, puoi sfruttare altri 4 segreti infallibili.

Ecco come si fa a capirlo:

Conoscere le sigle apposte sull’oggetto. In Italia l’argento vero può avere le seguenti composizioni, 800/000 e 925/000.

Ora sai come riconoscere l’argento vero da altri metalli o leghe e, soprattutto, sai in che modo evitare di farti raggirare la prossima volta che stai per fare un acquisto prezioso o un regalo!