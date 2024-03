Ami i film romantici? Allora non puoi perderti questi 3 film su Netflix

Se ti piacciono i film romantici, di sicuro amerai anche questi: sono imperdibili e si trovano sulla piattaforma di Netflix.

Chi ama il cinema e la televisione sa che non è così facile come potrebbe sembrare riuscire a trovare un prodotto di qualità, in grado di essere davvero coinvolgente e di tenere incollati allo schermo fino all’ultimo secondo.

Soprattutto nel caso in cui si cercasse un film romantico. È molto facile che, se si tratta di un prodotto di bassa qualità, esso possa arrivare a risultare smielato in maniera esagerata, oppure al contrario non soddisfare le aspettative e non essere abbastanza dolce. Proprio per questa ragione, ti suggeriamo tre film romantici che sono presenti sulla piattaforma di Netflix e che sono imperdibili per chiunque ami il genere. Di sicuro, una volta dopo aver iniziato i primi minuti, non si potrà fare altro che desiderare di vedere come andranno a finire.

Film romantici su Netflix: ecco quali guardare assolutamente

Her: questo film è uscito nel 2013 e vede come protagonisti Joaquin Phoenix e Scarlett Johansson. È ambientato in un futuro prossimo, dove la tecnologia permette alle persone di mantenersi in contatto tramite auricolari, comandi vocali e dispositivi video tascabili. Ed è proprio in tale realtà che un uomo solo ed introverso, Theodore Twombly, decide di acquistare un nuovo sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale che si adatta alle esigenze dell’utente, impostandola con una voce femminile che si autochiamerà Samantha.

Il lato positivo : si tratta di un film del 2012, in cui sono presenti Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Roberto De Niro. Per quanto riguarda la trama, Pat Solitano è un uomo che ha perso tutto – moglie, casa e lavoro – e, di conseguenza, torna a vivere con i genitori. Nonostante le difficoltà vuole ricostruire la propria vita e riconquistare la moglie, ma nel mentre incontra Tiffany, una donna misteriosa e problematica;

: si tratta di un film del 2012, in cui sono presenti Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Roberto De Niro. Per quanto riguarda la trama, Pat Solitano è un uomo che ha perso tutto – moglie, casa e lavoro – e, di conseguenza, torna a vivere con i genitori. Nonostante le difficoltà vuole ricostruire la propria vita e riconquistare la moglie, ma nel mentre incontra Tiffany, una donna misteriosa e problematica; Chiamami col tuo nome: questo film è uscito nel 2017 vede tra i protagonisti Timothée Chalamet e Armie Hammer. Ambientato nell’Italia del nord del 1983, parla della storia d’amore tra Elio, un diciassettenne che vive in nel Belpaese, e Oliver, uno studente americano che per l’estate andrà nella casa vacanza immersa nelle campagne di Cremasco. I due, dopo essersi conosciuti, inizieranno a trascorrere parecchio tempo assieme, attraendosi e respingendosi a vicenda.

Anche se sono tre film molto diversi tra di loro, vale la pena di guardarli tutti quanti e di sicuro almeno uno di questi sarà in grado di conquistare completamente il cuore degli spettatori.