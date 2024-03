Albumi, si possono davvero congelare? La risposta che non ti aspetti

In cucina ognuno ha abitudini diverse ma, quando si parla di uova – e quindi di un prodotto fresco -, è necessario fare molta attenzione.

Molti si chiedono come individuare quelle migliori, come conservarle in modo efficace per farle durare a lungo e se queste possano essere congelate, oppure se si possano separare tuorlo e albume andando a congelare solo questa parte. Tutte informazioni ampiamente dibattute, a cui bisogna prestare attenzione perché errori, anche minimi, hanno ripercussioni dirette sulla qualità e salubrità del prodotto stesso.

Le uova sono infatti un alimento semplice, economico, ma anche pericoloso, in quanto se non trattato adeguatamente può comportare rischi significativi per la salute. Quindi, in relazione a queste premesse, è utile capire bene cosa si può e cosa non si deve assolutamente fare.

Come gestire le uova al meglio: gli albumi si possono congelare?

Per scegliere un prodotto eccellente sicuramente è meglio valutare, laddove possibile, un contadino di fiducia. Niente è come un uovo raccolto dalla gallina. Per il supermercato, invece, è fondamentale analizzare la provenienza, le indicazioni fornite e poi il codice presente sull’alimento, che può essere rivelatore di informazioni importanti.

Tanto più basso è il codice, maggiore sarà la qualità delle uova. Quelle biologiche, infatti, devono sempre iniziare con 0, che indica che la gallina è stata allevata a terra. Gli altri codici (1, 2, 3) sono via via più complessi e da non preferire per chi è a caccia di un prodotto di ottima qualità.

Una volta acquistate, le uova vanno portate a casa e messe in frigo, dunque in generale è da evitare qualunque sbalzo climatico improvviso. Non sono da lasciare all’aperto come avviene al supermercato, poiché nel tragitto da esso all’auto sono comunque già esposte a variazioni ambientali. Di conseguenza, tenerle in frigo ne allunga sicuramente la vita.

Nonostante tutte le premesse per l’utilizzo e l’acquisto delle uova, che andrebbero in ogni caso sempre mangiate previa cottura, c’è da dire che vi è effettivamente la reale possibilità di custodirle in congelatore. Gli albumi possono essere riposti in bustine o contenitori e poi congelati e possono rimanere in freezer per circa 6 mesi.

Ovviamente, laddove possibile, è meglio preferire l’acquisto di un uovo fresco, evitando sia quelli che vengono venduti nei barattoli e nelle scatole di cartone (quindi già separati) e sia di congelare questo prodotto fresco. Infatti, per quanto comodo, deve essere un uso eccezionale, ossia per necessità specifiche in quel momento e non un’abitudine.