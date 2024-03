Addio effetto crespo, sono queste le migliori creme per i capelli ricci: idratati e ben modellati in un attimo

Se vuoi avere una chioma perfetta, dovresti provare queste creme: renderanno i tuoi ricci davvero ben definiti.

Chiunque abbia una chioma riccia sa quanto sia difficile e complicato riuscire a domarla. Infatti, è molto facile che i capelli diventino crespi, soprattutto quando nell’aria c’è tanta umidità.

Per via dell’effetto crespo, i tuoi ricci potrebbero sembrare poco definiti, arruffati e disordinati. Nel nostro articolo andremo a trattare proprio tale argomento, ovvero come fare per rendere la tua chioma sana, morbida al tatto e soprattutto non crespa. Non è facile, anche perché in commercio ci sono tanti prodotti tra cui scegliere. Per questo motivo, qui troverai alcune soluzioni biologiche, che possono fare al caso tuo.

Immaginiamo che, per rendere i tuoi capelli ancora più ricci, spesso e volentieri utilizzerai tantissimi prodotti specifici – come lo shampoo, il balsamo e la maschera. Ma sai quali sono i migliori? Di seguito, potrai trovare un insieme di trucchi, segreti e soprattutto i prodotti giusti che renderanno la tua chioma davvero invidiabile. Sei pronto per conoscerli tutti quanti?

I prodotti che non possono mancare se hai una chioma riccia

Le chiome ricce hanno bisogno di forza e nutrimento, che serviranno per farle apparire sane e vitali. Inoltre, questo tipo di capelli tende a spezzarsi facilmente, tra l’uso del phon e della piastra. Attraverso le creme che ti stiamo per proporre, potrai finalmente donare idratazione, controllare il crespo, riuscire a dare forma ai tuoi ricci e, soprattutto, prolungare di più la tua piega. Tra i prodotti proposti oggi, potrai trovare quella modellante, ovvero Riccioli del brand Cespuglia, che è senza risciacquo.

La combinazione di burro di karité, olio di cocco, di lino e di avocado dona idratazione ai tuoi capelli, li protegge dagli agenti atmosferici e dai trattamenti aggressivi; mentre la Vitamina E fornisce un’azione fotoprottetiva e cerca di salvarli dai danni causati dai raggi UV.

Inoltre, c’è anche la crema modellante ricci, del brand Gyada Cosmetics, che offre un’azione altamente disciplinante, senza appesantire o ungere la chioma. I suoi ingredienti sono quasi tutti oli vegetali pregiati, tra cui lino, cocco, argan e jojoba, che lavorano tutti insieme per ristrutturare e nutrire il capello. Di questo prodotto dovrai solo applicarne un po’ per dare ai ricci corposità ed elasticità, evitando il fastidioso effetto appiccicoso.

Infine, potresti utilizzare la crema modellante ricci, de brand Phitophilos. Questo prodotto è pieno di idroestratto bioattivo di Spirulina e Goond Katira, insieme agli estratti biologici di ananas e bambù. Inoltre, idrata e rinforza la chioma. Devi solo applicare una piccola quantità della formula su lunghezze e punte prima dell’asciugatura, o sui capelli inumiditi. Poi devi modellare le ciocche con le dita per ottenere una definizione perfetta.