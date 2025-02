Un itinerario tra storia, sapori e tradizioni: arriva “Lazio Experience”

Il Lazio si prepara a brillare agli occhi della stampa di ogni regione d’Italia con Lazio Experience, l’evento che porta alla scoperta delle eccellenze del territorio attraverso un percorso immersivo tra cultura ed enogastronomia. L’iniziativa, realizzata da Alfacomunicazione APS con il contributo di Arsial – l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – e il patrocinio del Comune di Fiumicino, rappresenta un’opportunità unica per promuovere il litorale romano come destinazione turistica di primo piano.

Grazie alla collaborazione con Anso, l’Associazione Nazionale Stampa Online, Lazio Experience dal 28 febbraio al 2 marzo prossimi accoglierà giornalisti provenienti da tutta Italia, offrendo loro un’esperienza esclusiva per raccontare e valorizzare il Lazio attraverso i loro canali di informazione.

Un evento dal forte impatto mediatico

L’evento punta a una copertura giornalistica di grande rilievo, grazie alla partecipazione di testate giornalistiche di molte regioni, blogger e influencer specializzati. L’obiettivo è generare un racconto autentico del territorio, evidenziandone le unicità e rendendo il litorale romano una meta di riferimento per il turismo esperienziale.

Un viaggio tra storia, enogastronomia e tradizioni locali

Il programma di Lazio Experience prevede due giornate dense di attività. I partecipanti avranno l’opportunità di visitare siti storici di grande fascino. Accanto alla cultura, un ruolo centrale sarà riservato all’enogastronomia, con degustazioni e incontri con produttori locali per valorizzare i marchi DOP, IGP e le filiere a km zero.

Un’opportunità strategica per il turismo e l’economia locale

“Lazio Experience” non è solo un evento, ma un vero e proprio progetto di valorizzazione del territorio che unisce comunicazione, turismo e cultura. Attraverso il coinvolgimento diretto di giornalisti e media, l’iniziativa mira a generare una narrazione positiva e strategica del Lazio, incentivando nuove opportunità di sviluppo economico per il settore turistico e agroalimentare.

“Siamo convinti – afferma Jusy Coppola, responsabile di Alfacomunicazione APS – che il nostro territorio abbia un potenziale enorme, che va raccontato e promosso nel modo giusto. Grazie alla collaborazione con Anso e al sostegno di Arsial e del Comune di Fiumicino, possiamo offrire ai media un’esperienza autentica e coinvolgente, capace di lasciare un segno e di stimolare l’interesse verso il nostro patrimonio culturale ed enogastronomico”.

Con Lazio Experience, il Lazio si racconta attraverso le sue eccellenze, diventando protagonista del panorama turistico e culturale italiano.