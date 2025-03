Terapia del Dolore Roma Sud: perché è importante un approccio multidisciplinare

Cos’è la Terapia del Dolore?

La Terapia del Dolore è una branca medico-chirurgica che studia e tratta il sintomo dolore, spesso derivante da molteplici cause. È fondamentale non considerare il dolore solo come sintomo isolato, ma comprenderne l’origine attraverso un approccio ampio e completo.

Perché serve una valutazione multidisciplinare?

Considerando che il dolore può avere origini diverse, da patologie articolari e muscolari fino a disturbi neurologici o posturali, una valutazione multidisciplinare risulta essenziale per una diagnosi precisa e una terapia efficace. Diversi specialisti collaborano insieme, integrando competenze per sviluppare trattamenti personalizzati e mirati.

Quali trattamenti prevede la Terapia del Dolore?

In base alla diagnosi ottenuta, la Terapia del Dolore può prevedere diverse strategie:

Farmaci antidolorifici e antinfiammatori : utilizzati per via orale o tramite infiltrazioni locali, mirano a ridurre rapidamente i sintomi dolorosi.

: utilizzati per via orale o tramite infiltrazioni locali, mirano a ridurre rapidamente i sintomi dolorosi. Trattamenti fisioterapici e riabilitativi : aiutano a migliorare la mobilità e a gestire meglio il dolore cronico.

: aiutano a migliorare la mobilità e a gestire meglio il dolore cronico. Tecniche interventistiche avanzate: procedure specifiche che vengono eseguite in day hospital e che mirano a intervenire direttamente sulla causa del dolore.

Quando scegliere un percorso personalizzato?

Un percorso terapeutico personalizzato è sempre consigliabile quando il dolore persiste nonostante i trattamenti tradizionali o quando si presentano condizioni di dolore cronico complesso. Questo tipo di percorso permette di adattare le terapie alle specifiche esigenze e condizioni cliniche del paziente.

Dove effettuare la Terapia del Dolore

A Roma Sud, il Centro Medico Polispecialistico DMlab Infernetto offre percorsi dedicati alla Terapia del Dolore, utilizzando un approccio multidisciplinare e tecniche terapeutiche avanzate. Grazie alla collaborazione di più specialisti, ogni paziente riceve una valutazione completa e un piano terapeutico mirato, in linea con le esigenze individuali.

DMlab Infernetto

📍 Via degli Strauss 88/99, Roma

📞 06 3400 2000

📧 info@dmlabinfernetto.com

⏰ LUN-VEN 07:00-14:00 e 15:00-20:00 | SAB 07:00-13:00