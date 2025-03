Migliore Colomba Artigianale 2025 Roma Sud: Spiga D’Oro Bakery

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, torna protagonista nelle case degli italiani la colomba, dolce tradizionale che da secoli accompagna i festeggiamenti primaverili. Sempre più romani prediligono colombe realizzate in modo artigianale, scegliendo qualità, gusto autentico e attenzione alle ricette originali.

Il dolce di Pasqua più amato a Roma nel 2025

A Roma, il forno artigianale Spiga d’Oro Bakery si è affermato negli ultimi anni come punto di riferimento per chi cerca prodotti genuini e golosi. Sotto la guida del pastry chef Alessandro Mangione, già premiato nelle edizioni 2023 e 2024 del concorso “Panettone Maximo”, la bakery presenta per la Pasqua 2025 una selezione variegata di colombe.

Tante varianti per soddisfare ogni palato

Le colombe artigianali offerte da Spiga d’Oro Bakery spaziano dalla classica, soffice e ricoperta di glassa e mandorle, a proposte più originali e moderne:

Colomba al Pistacchio : cremosa e delicata.

: cremosa e delicata. Colomba Nutella e Ferrero Rocher : ideale per gli amanti del cioccolato.

: ideale per gli amanti del cioccolato. Colomba ai Tre Cioccolati : un mix goloso di fondente, latte e cioccolato bianco.

: un mix goloso di fondente, latte e cioccolato bianco. Colomba Kinder: divertente e apprezzatissima dai più giovani.

Tradizione e qualità artigianale dal 1995

Spiga d’Oro Bakery nasce nel 1995 a Dragona, nella periferia sud della Capitale, in Via Umberto Lilloni 62. Nel tempo è diventato un luogo apprezzato per la freschezza e la genuinità delle sue preparazioni, tutte rigorosamente fatte a mano con ingredienti selezionati e lievito madre.

Non solo colombe: pane e pasticceria per tutti i gusti

Il forno non si limita alle sole colombe pasquali, ma propone anche pane fresco ogni giorno e dolci tradizionali come crostate e millefoglie. Non mancano proposte più innovative, tra cui la torta pistacchio e Nutella e la torta cioccolato e pere.

Nuovi negozi e una crescita continua

Di recente, Spiga d’Oro Bakery ha ampliato la propria presenza aprendo altri due punti vendita, uno in Via dei Basaldella e l’altro sempre in zona Dragona. Una crescita che testimonia l’apprezzamento sempre maggiore dei romani per un’eccellenza locale capace di unire qualità artigianale e amore per la tradizione dolciaria italiana.