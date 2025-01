Marca by BolognaFiere: Boscomar presenta Quercetto, il fungo pregiato che conquista il Made in Italy

Si è conclusa con grande successo l’ultima edizione di Marca by BolognaFiere, l’evento di riferimento per la marca commerciale in Italia. Tra le aziende protagoniste, Boscomar, riconosciuta come leader nella distribuzione di prodotti surgelati (dai funghi alle verdure fino ai piatti pronti), ha catturato l’attenzione dei visitatori presentando Quercetto, un fungo pregiato divenuto il simbolo della qualità che l’azienda propone sul mercato.

Boscomar, azienda leader nel settore dei surgelati, brilla a Marca by BolognaFiere

Boscomar è apparsa tra le realtà più in evidenza di questa edizione di Marca, grazie a una filosofia produttiva che punta su qualità, innovazione e ricerca costante. La partecipazione a questo appuntamento ha permesso all’azienda di consolidare la propria posizione nel mercato del private label e di condividere con buyer e operatori di settore i propri valori di eccellenza e affidabilità.

Innovazione e tradizione

Rigorosi controlli di filiera : ogni fase, dalla selezione delle materie prime alla surgelazione, è sottoposta a verifiche meticolose.

: ogni fase, dalla selezione delle materie prime alla surgelazione, è sottoposta a verifiche meticolose. Dialogo con il consumatore: Boscomar mira a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e alla sostenibilità.

Quercetto, il fungo pregiato al centro dell’attenzione

Il cuore dell’offerta presentata da Boscomar durante la fiera è stato Quercetto, un fungo considerato pregiato per la sua elevata qualità e il sapore inconfondibile. Grazie a tecniche di surgelazione all’avanguardia, Quercetto mantiene intatte le proprie caratteristiche organolettiche, risultando ideale per arricchire sia piatti tradizionali che preparazioni gourmet.

Caratteristiche distintive

Freschezza garantita : la surgelazione rapida conserva aroma e proprietà nutritive.

: la surgelazione rapida conserva aroma e proprietà nutritive. Versatilità in cucina : adatto a primi piatti, contorni, secondi e ricette creative.

: adatto a primi piatti, contorni, secondi e ricette creative. Riconoscibilità del brand: Quercetto si posiziona come prodotto di punta nella linea Boscomar, attirando l’interesse di chef e ristoratori.

La presenza del Viceministro per le Imprese e il Made in Italy, Valentino Valentini

A rendere l’evento ancora più significativo, la visita di Valentino Valentini, Viceministro per le Imprese e il Made in Italy, che ha ribadito l’importanza di sostenere e promuovere le eccellenze italiane nel contesto internazionale.

Show cooking con Chef Circiello e nuove prospettive

Una delle attrazioni principali dello stand di Boscomar è stato lo show cooking condotto da Chef Circiello, che ha proposto ricette originali per esaltare le qualità di Quercetto. Il pubblico ha potuto assistere a dimostrazioni pratiche e degustare piatti capaci di valorizzare il fungo in diverse combinazioni culinarie.

Spunti per il futuro

Ampliare l’offerta surgelata : Boscomar punta a sviluppare ulteriori specialità, mantenendo alto lo standard qualitativo.

: Boscomar punta a sviluppare ulteriori specialità, mantenendo alto lo standard qualitativo. Attenzione al benessere del consumatore : ricette studiate per essere gustose, ma anche bilanciate e nutrienti.

: ricette studiate per essere gustose, ma anche bilanciate e nutrienti. Crescita nel mercato estero: l’azienda intende promuovere il Made in Italy oltre confine, con particolare interesse per la ristorazione internazionale.

Boscomar ha così dimostrato a Marca by BolognaFiere la propria capacità di coniugare tradizione e innovazione, suscitando interesse e consolidando rapporti con i principali attori della distribuzione moderna. Con Quercetto al centro dell’attenzione, l’azienda si conferma come realtà di riferimento per chi cerca prodotti surgelati di alta qualità, in grado di raccontare il meglio della cucina italiana.