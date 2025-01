Corso Massaggio Professionale Roma 2025: Scopri di Più

BF Academy: Formazione per il Settore Turistico

Obiettivi del Corso

Formazione Specializzata : Acquisire competenze specifiche per operare in ambienti turistici e di benessere.

: Acquisire competenze specifiche per operare in ambienti turistici e di benessere. Approccio Professionale e Umano : Apprendere le regole fondamentali del settore, combinando tecnica ed empatia.

: Apprendere le regole fondamentali del settore, combinando tecnica ed empatia. Esperienza Pratica: Comprendere le dinamiche di team di benessere e ospitalità attraverso esempi concreti e situazioni reali.

Chi Può Partecipare al Corso di Lavoro Estivo 2025?

Requisiti e Profilo Ideale

Qualifica in Estetica o Massoterapia : Fondamentale per comprendere le basi del benessere.

: Fondamentale per comprendere le basi del benessere. Inclinazione per il Contatto con il Pubblico : Essenziale per interagire con i clienti in modo efficace.

: Essenziale per interagire con i clienti in modo efficace. Motivazione e Passione: Pronti a uscire dalla propria zona di comfort e ad affrontare nuove sfide nel settore.

Dettagli del Corso: Date e Struttura

Dal 24 al 27 Gennaio 2025: Un’Esperienza Formativa Intensiva

Visitare strutture rinomate per comprendere l’ambiente di lavoro.

Collaborare con esperti del settore per affinare competenze specifiche.

Apprendere migliori pratiche per la gestione dell’ospitalità e del benessere.

Struttura del Corso

Sessioni Teoriche : Approfondimenti sui concetti fondamentali del settore turistico e del benessere.

: Approfondimenti sui concetti fondamentali del settore turistico e del benessere. Workshop Pratici : Esercitazioni basate su scenari reali.

: Esercitazioni basate su scenari reali. Networking: Opportunità di entrare in contatto con altri professionisti e formatori del settore.

Vantaggi del Corso BF Academy per il Tuo Lavoro Estivo 2025

Alta Qualità Formativa : Apprendimento guidato da istruttori esperti con pratica diretta nel settore.

: Apprendimento guidato da istruttori esperti con pratica diretta nel settore. Opportunità di Carriera : Migliora le tue possibilità di inserimento in strutture turistiche e centri benessere di prestigio.

: Migliora le tue possibilità di inserimento in strutture turistiche e centri benessere di prestigio. Crescita Personale e Professionale: Sviluppo di competenze tecniche e soft skills fondamentali per il successo nel settore.

Iscrizioni e Informazioni

BF Wellness, leader nella formazione per operatori nelle più belle SPA di Italia lancia il proprio corso professionale a Roma il 22 e il 23 febbraio, rilasciando anche l’attestato di partecipazione.La BF Academy si propone di formare professionisti capaci di eccellere nel settore turistico e del benessere. Questo corso intensivo si concentra sulla preparazione di candidati pronti a lavorare in strutture rinomate, dove la cura del cliente è al centro di ogni attività.Laè rivolta a candidati con:Il corso cerca persone capaci di coniugarecon, in linea con l’obiettivo di formare professionisti preparati a rispondere alle diverse esigenze dei clienti.La prossima edizione dellasi svolgerà dal, offrendo un programma ricco di lezioni pratiche, workshop e sessioni interattive. Durante questi giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di:Partecipare alcon larappresenta un importante passo avanti nella carriera:Approfitta di questa occasione per partecipare aiorganizzati dalla. Per maggiori informazioni su iscrizioni, requisiti e dettagli logistici, visita il sito ufficiale o contatta direttamente il team di supporto della BF Academy.Partecipa alla prossima edizione dale arricchisci il tuo percorso professionale con competenze pratiche e conoscenze approfondite nel settore turistico e del benessere