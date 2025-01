Ciocchetti (FdI): “Degrado insostenibile a via Acqua Acetosa Ostiense, Roma merita di più”

A via Acqua Acetosa Ostiense, il panorama urbano è segnato da un accumulo di rifiuti abbandonati. Carcasse di automobili, divani, materassi e perfino lastre di amianto giacciono indisturbati, trasformando l’area in una discarica a cielo aperto. Questa situazione si verifica a pochi metri dalla sede del IX Gruppo della Polizia Locale, suscitando sgomento e indignazione tra i cittadini.

Un problema che mette a rischio la salute pubblica

La presenza di amianto, materiale estremamente pericoloso, rende il problema ancora più grave. L’esposizione alle sue fibre può causare patologie respiratorie e tumori, rappresentando una seria minaccia per chi vive o lavora nelle vicinanze. “Il rischio sanitario è altissimo”, lamentano i residenti, che chiedono interventi immediati per bonificare la zona.

Roma e il suo decoro compromesso

Il degrado di via Acqua Acetosa Ostiense è solo uno dei tanti casi che interessano le periferie romane. Discariche abusive, rifiuti ingombranti e abbandono diffuso sono problemi che continuano a compromettere l’immagine della Capitale, specialmente in un momento in cui Roma dovrebbe essere pronta a ospitare eventi di risonanza internazionale come il Giubileo.

La denuncia di Luciano Ciocchetti

Il deputato Luciano Ciocchetti, in una dichiarazione pubblica, ha espresso la sua indignazione per la situazione. “È inaccettabile che un simile degrado venga tollerato, soprattutto in una città come Roma”, ha affermato, sollecitando un intervento immediato. Ciocchetti ha inoltre richiamato l’attenzione del sindaco Roberto Gualtieri, invitandolo a prendere provvedimenti concreti per risolvere il problema e prevenire il ripetersi di episodi simili.

La necessità di un piano di intervento strutturato

Questo episodio evidenzia l’urgenza di un piano strategico per contrastare il degrado urbano. Occorre implementare misure efficaci per la raccolta dei rifiuti, la bonifica delle aree contaminate e il monitoraggio continuo delle periferie. Inoltre, è fondamentale sensibilizzare i cittadini sul rispetto dell’ambiente, incentivando comportamenti più responsabili.

Roma merita di essere una città all’altezza del suo prestigio, non solo per i suoi abitanti ma anche per i milioni di visitatori che accoglie ogni anno. Agire ora è indispensabile per restituire dignità alla Capitale.