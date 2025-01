Casa rifugio per donne vittime di violenza: Libanori conferma l’avvio dei lavori al San Michele

Un’iniziativa concreta per garantire protezione, supporto e un nuovo inizio alle donne in difficoltà

Roma, 28 gennaio 2025 – Un importante passo avanti per la tutela delle donne vittime di violenza è stato compiuto grazie all’incontro tra il Presidente dell’ASP San Michele, Giovanni Libanori, e l’On. Flavio Cera, Consigliere regionale del Lazio e Presidente della I Commissione Affari Costituzionali e Istituzionali.

Durante il confronto, si è discusso del progetto di una casa rifugio, una struttura di accoglienza che sorgerà all’interno del comprensorio San Michele e che sarà operativa entro la fine del 2025. L’iniziativa rappresenta un intervento concreto per la sicurezza e il recupero delle donne che hanno subito abusi, offrendo loro un luogo protetto e servizi specializzati per il reinserimento nella società.

L’incontro è stato anche un’occasione per fare il punto sulla fusione delle ASP, un processo promosso dalla Regione Lazio per garantire una gestione più efficiente dei servizi e una maggiore continuità assistenziale.

La fusione tra ASP San Michele e ASP I.R.ASP: una riorganizzazione strategica

“La visita dell’On. Cera – spiega Giovanni Libanori – è stata un’occasione importante per analizzare gli effetti della fusione tra ASP San Michele e ASP I.R.ASP. Nonostante le difficoltà iniziali, questa operazione ci ha permesso di ampliare i nostri servizi, rendendoli più accessibili e strutturati per rispondere alle esigenze della comunità”.

La riorganizzazione delle ASP rientra in una strategia regionale volta a garantire una migliore gestione delle risorse, con un potenziamento dei servizi socioassistenziali destinati alle fasce più fragili della popolazione.

Un rifugio sicuro per le donne: nasce un nuovo servizio di protezione

Uno dei punti principali dell’incontro è stato l’avvio della casa rifugio per donne vittime di violenza, che verrà realizzata all’interno del San Michele.

“Con il Presidente Cera – continua Libanori – abbiamo discusso dell’importanza di creare un luogo sicuro e accogliente, dove le donne possano trovare protezione, supporto psicologico e assistenza legale. La nostra struttura è pronta a ospitare questo servizio, offrendo un percorso concreto di recupero per chi ha vissuto situazioni di abuso”.

Grazie ai fondi stanziati dalla Regione Lazio, la casa rifugio sarà dotata di spazi adeguati e di personale specializzato, garantendo assistenza professionale e opportunità di reinserimento sociale per le donne ospitate.

Un’alleanza tra ASP San Michele e Regione Lazio per il sociale

L’incontro ha evidenziato la forte collaborazione tra ASP San Michele e Regione Lazio, che condividono la stessa visione sulla necessità di ampliare e rafforzare i servizi di accoglienza e protezione per le donne in difficoltà.

“Ringrazio l’On. Cera per la visita e per la sua sensibilità verso queste tematiche – conclude Libanori –. La nostra priorità è quella di offrire servizi sempre più efficaci, in grado di garantire sicurezza e dignità a chi si trova in situazioni di vulnerabilità. Lavoreremo insieme alla Regione per realizzare interventi che abbiano un impatto reale sulla vita delle persone”.

Con l’apertura della casa rifugio, l’ASP San Michele si conferma un punto di riferimento nel settore socioassistenziale, dimostrando come la collaborazione tra enti locali e istituzioni possa tradursi in progetti concreti per il benessere della comunità.