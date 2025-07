47 anni dell’azienda, celebrazione a Lanuvio: una realtà agricola in continua evoluzione

A Lanuvio, tra le colline dei Castelli Romani, l’Azienda Agricola Fratelli Milletti ha commemorato i suoi 47 anni di attività con un evento partecipato da istituzioni, cittadini e rappresentanti del settore. Nata nel 1978, l’impresa si è affermata nel tempo come una realtà solida dell’agroalimentare locale, capace di evolvere mantenendo forti le proprie radici familiari e il legame con la terra.

Una storia di famiglia che guarda lontano

Flavio Milletti, insieme al padre Mauro, continua a portare avanti il progetto avviato quasi mezzo secolo fa. L’azienda oggi distribuisce i propri funghi a oltre 5mila punti vendita italiani, tra cui importanti marchi della GDO come Conad ed Eurospin. La sede di via delle Selve ospita la produzione e rappresenta un punto di riferimento nella zona per tecnologia e organizzazione.

Tecnologie moderne per una produzione sostenibile

Lo stabilimento produttivo, con i suoi oltre 7mila metri quadrati, è tra i più innovativi d’Europa. Dotato di impianti fotovoltaici e sistemi avanzati di gestione, consente di seguire ogni fase della produzione: dalla coltivazione dei funghi Champignon bianchi alla loro selezione e confezionamento. Agronomi e micologi garantiscono costantemente la qualità e la sicurezza del prodotto.

Con più di 100 dipendenti e un forte impegno per lo sviluppo locale, Fratelli Milletti si distingue per l’attenzione alla sostenibilità e alla filiera corta. L’impresa valorizza il capitale umano e si dimostra sensibile alle sfide ambientali e sociali, contribuendo allo sviluppo dell’intero comparto agricolo del territorio.

Le istituzioni riconoscono l’importanza della filiera agricola dei Castelli Romani

La giornata di celebrazione ha visto la presenza di molte figure istituzionali: dal Senatore Marco Silvestroni al Sindaco e Deputato Andrea Volpi, dalla Consigliera Regionale Edy Palazzi fino ai rappresentanti della BCC Colli Albani e dei Comuni vicini. Tutti hanno sottolineato il ruolo strategico dell’azienda nella promozione del lavoro agricolo e del made in Italy.

Prodotti locali, cultura del cibo e identità territoriale

I partecipanti hanno potuto visitare gli spazi produttivi e assistere a una degustazione finale dei prodotti aziendali, accompagnati dal vino “Caligola” di José Amici. Questo vino, affinato nei fondali del Lago di Nemi, rappresenta una delle eccellenze inserite nel progetto “Castelli Romani – Città Italiana del Vino 2025”.

Una realtà agricola in continua evoluzione

Fratelli Milletti continua a crescere restando fedele ai propri principi. L’azienda unisce innovazione e memoria, famiglia e impresa, diventando un esempio concreto di come si possa fare agricoltura di qualità investendo nel territorio e nelle persone. Un’esperienza di filiera che guarda al futuro mantenendo salde le proprie origini.