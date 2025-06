Claudia Conte madrina di “Forever Open” per un Giubileo 2025 all’insegna della solidarietà

In vista del Giubileo 2025, l’attivista e giornalista Claudia Conte è stata chiamata a fare da madrina a “Forever Open”, il nuovo progetto di Italy for Christ ideato insieme al Dicastero per l’Evangelizzazione presieduto da S. E. Monsignor Rino Fisichella. L’iniziativa nasce dall’esperienza trentennale della fondazione no-profit americana nella promozione di interventi umanitari e culturali, con l’obiettivo di offrire ai pellegrini non soltanto strumenti di riflessione spirituale, ma anche occasioni concrete di servizio verso chi vive in situazioni di fragilità.

Da guida spirituale a gesto concreto

Cuore di “Forever Open” è la pubblicazione di una guida spirituale redatta da teologi, formatori e volontari esperti, pensata per accompagnare i fedeli lungo i principali itinerari giubilari. Stampata in tre milioni di copie e distribuita gratuitamente in punti nevralgici della città, la guida propone testi di meditazione, preghiere e suggerimenti pratici per trasformare ogni passo in un momento di preghiera consapevole.

Il debutto a Trastevere con la Comunità di Sant’Egidio

La prima giornata di volontariato si è svolta domenica 8 giugno nella chiesa del Buon Pastore a Trastevere, ospitata dalla Comunità di Sant’Egidio. Accompagnata da Claudia Conte, una squadra di volontari internazionali ha dedicato il mattino alla sistemazione dei magazzini, alla pulizia degli spazi comuni e alla preparazione di una cena condivisa per le persone senza dimora. L’esperienza ha dimostrato come un semplice gesto – offrire un pasto caldo o ascoltare una storia – possa diventare un atto di fraternità capace di restituire dignità.

Nuove tappe verso il servizio

Nei mesi a venire, “Forever Open” proseguirà con collaborazioni di impatto sociale: dalla Fondazione Francesca Rava, per il sostegno ai bambini delle case famiglia, ai laboratori formativi destinati ai giovani del carcere minorile. Ogni tappa integrerà momenti di preghiera comunitaria e incontri di approfondimento, per far crescere un network di solidarietà aperto a volontari italiani e stranieri.

Come vivere il Giubileo con “Forever Open”

Partecipare a “Forever Open” è semplice: basta registrarsi sul sito di Italy for Christ, scegliendo il percorso di volontariato in italiano o in inglese. Un breve programma di formazione spirituale e operativa preparerà ciascun volontario a offrire accoglienza nel rispetto delle esigenze delle comunità ospitanti. Grazie all’impegno di Claudia Conte e al sostegno del Dicastero per l’Evangelizzazione, il Giubileo 2025 si trasforma in un’opportunità per rendere la fede un gesto concreto di carità e condivisione.